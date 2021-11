Pablo de la Peña: Desaceleración económica y sin rumbo

Los optimistas dirán que el Producto Interno Bruto de México creció un 4.8 por ciento en este tercer trimestre respecto al mismo trimestre del 2020, cifra que se muestra en la estimación oportuna del INEGI. El pesimista podrá decir que el tercer trimestre de este año mostró una clara desaceleración en el ritmo económico del país, pues presentó una reducción del 0.2 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior. El realista podrá decir que a pesar de este incremento del 4.8 por ciento anual en la economía mexicana entre el 2020 y el 2021, el PIB para el tercer trimestre del año en curso es aún menor respecto al tercer trimestre del 2018, periodo inmediato después a la fecha en que López Obrador fue electo y trimestre con la cifra más alta para el PIB desde el 2018 a la fecha. En el tercer trimestre del 2018 el PIB sumó $18.571 millones de millones de pesos constantes a precios del 2013, la estimación para este tercer trimestre del 2021 es de $17,723 millones de millones de pesos constantes; es decir, un 4.6 por ciento menor respecto al mismo periodo del 2018. ¿Por qué comparar con el 2018? Porque si bien es cierto que la pandemia nos pegó duro en el 2020 no teníamos pandemia en el 2018, ni en el 2019 y la economía ya venía perdiendo fuerza desde entonces. Mucho se ha culpado a la fragilidad de la cadena de suministro (derivada de la pandemia), al incremento en los precios de ciertos productos, al incremento en los combustibles y a la falta de producción de “chips” particularmente para la manufactura de autos y muchos otros productos relacionados con los sectores eléctricos y de tecnologías de información y comunicaciones. Todos esos factores son exógenos a la economía mexicana; pero si recordamos que nuestra economía ya venía perdiendo fuerza desde el 2018, yo apuntaría a que, aunado a todos esos factores exógenos, están las decisiones de política económica que se han tomado en la administración de López Obrador, que también han tenido un efecto adverso para nuestra economía. Para no enlistar las decisiones que ya muchos sabemos, solo es necesario decir que tales decisiones han reducido la confianza en la economía mexicana, y se evidencia con la reducción en la inversión fija bruta desde el 2018, precisamente. La Formación Bruta de Capital Fijo, privada, en el primer trimestre del 2018 llegó a su pico desde el 2017 para alcanzar los $3.254 millones de millones de pesos, así mismo sucedió con la inversión pública al alcanzar $562 mil millones de pesos. Para el segundo trimestre de este año 2021, la Inversión Privada ha caído un 15.2 por ciento desde el primer trimestre del 2018, pero la inversión pública ha caído un 22.6 por ciento. Como se diría coloquialmente “si el gobierno no quiere invertir en el país, el sector privado menos”. Adicionalmente a la falta de confianza y claramente a la falta de inversión, la economía mexicana empieza a dar señales de desaceleración por otras decisiones que tampoco favorecen el ambiente de negocios y mucho menos a la creación de estos, como está el caso de la miscelánea fiscal que cada vez restringe más la posibilidad del ahorro, o la Ley contra el outsourcing que ha impactado en la generación de empleos. Si bien es cierto que hay factores exógenos que están afectando a todas las economías del mundo, algunos países seremos más vulnerables a sus impactos por la falta de decisiones que ayuden a reducir los riesgos asociados a la economía global. Pero es claro que esta administración federal está más preocupada por su imagen frente a las elecciones del 2024, que seguirá fortaleciendo el universo político clientelar con becas, subsidios y transferencias, sin atender el ecosistema productivo nacional. Todo parece que la estrategia nacional de crecimiento económico se basa en fortalecer las empresas del Estado – PEMEX y CFE – pero ni tenemos suficiente petróleo ya, ni PEMEX tiene la capacidad de exploración, explotación y producción que tenía hace 40 años; y tampoco CFE tiene la capacidad para abastecer de energía a la planta productiva nacional, para mejorar la productividad del país como para hacer frente a las crecientes demandas de energía y del cuidado del medio ambiente. En resumen, la economía se desacelera y quien líder la política económica en el país sigue pensando que se encuentra en una constante campaña electoral.

El Dr. Pablo de la Peña es Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.

ppenia@tec.mx