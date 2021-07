Pablo de la Peña: La autonomía financiera municipal

El pasado 06 de junio se eligieron cerca de 1,900 alcaldes en el país, muchos fueron reelegidos, pero creo yo que para la mayoría de ellos será la primera vez que tomen las riendas de un municipio y la responsabilidad de crear valor público en su comunidad.

El municipio es la primera “línea de batalla” de todos los retos que vivimos como ciudadanos. Si tenemos o no tenemos servicios públicos suficientes y eficientes, es responsabilidad del ayuntamiento, si hay calles alumbradas y bien pavimentadas es gracias a la eficiencia operativa del ayuntamiento, si hay seguridad en las calles, en nuestros negocios y en nuestras casas es gracias a la buena coordinación de la fuerza pública del ayuntamiento con el estado y la federación; si la ciudad es atractiva para los negocios y la inversión productiva, es porque existen condiciones favorables para generar un ambiente social y económico estable y porque las condiciones de vida permiten que las familias decidan con confianza vivir en dicha ciudad.

Todo esto genera un efecto multiplicador positivo que permite crecer a la ciudad, y no sólo crecer geográficamente, sino desarrollarse. Sin embargo, no todos los municipios cuentan con las condiciones necesarias para lograr un desarrollo armónico, e incluso no tienen los recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades mínimos de servicios públicos.

Desde mi punto de vista, tenemos en los municipios un claro problema de dependencia financiera sobre los fondos federales. Esto como resultado deliberado del pacto de coordinación fiscal, pero más importante aún, resultado también de una falta de estrategias políticas intencionales para incrementar la autonomía financiera.

Por autonomía financiera me refiero a la capacidad del municipio de generar suficientes ingresos propios, sin depender de las participaciones (ramos 28) ni de las aportaciones (ramo 33) federales para cubrir los gastos derivados de la operación ordinaria del municipio.

Una manera sencilla de entender la autonomía financiera es como el porcentaje de los ingresos propios sobre el total de ingresos de un municipio.

A nivel nacional, de acuerdo con datos del 2019 del INEGI sobre finanzas públicas estatales y municipales, solo el 24 por ciento de los ingresos totales de los municipios viene de los ingresos propios, que son los impuestos (principalmente predial) derechos, productos y aprovechamientos.

Específicamente los impuestos representan el 14 por ciento de los ingresos municipales. Del total de egresos en los municipios, aproximadamente el 35 por ciento se va en pagar nómina, es decir, los ingresos propios de los municipios no son suficientes ni siquiera para pagar la nómina.

Los municipios dependen, aproximadamente, del 74 por ciento de las participaciones y aportaciones federales sobre sus ingresos totales para poder operar. En conclusión, claramente los municipios no son autosuficientes financieramente para llevar a cabo los servicios que la comunidad necesita para su crecimiento y desarrollo.

Ahora bien, hay municipios que se encuentran en mejores condiciones que otros por ejemplo en Nuevo León, con datos del 2019, el municipio de San Pedro Garza García tiene un 49 por ciento de autonomía financiera; en Monterrey es del 38.5% y el municipio con menor nivel de autonomía financiera de la zona metropolitana de Monterrey es Juárez con un 12 por ciento.

Pero tenemos 13 municipios en Nuevo León que su porcentaje de autonomía financiera es menor al 1 por ciento, 12 municipios tienen un nivel mayor al 20 por ciento y el resto va del 1 hasta el 20 por ciento.

Como punto de comparación con la zona metropolitana de Guadalajara y con datos también del 2019, Zapopan tiene un nivel de autonomía del 44.5 por ciento, Guadalajara del 40 por ciento, y en Jalisco no tienen municipios con niveles menores al 1 por ciento; pero si tienen 27 municipios con niveles menores al 10 por ciento y, por cierto, Chapala es el municipio con el nivel más alto con el 47.5 por ciento.

Los retos para el desarrollo de un municipio son muy grandes, y claramente el reto financiero es uno de los temas prioritarios que deberán enfrentar las alcaldesas y los alcaldes recién electos si quieren crear valor público en sus nuevas administraciones.