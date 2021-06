Pablo de la Peña Sánchez: Algo de optimismo para el segundo semestre

Estamos terminando el primer semestre del 2021 y a quince meses de la pandemia se percibe cierta sensación de optimismo, tanto en términos económicos como en términos de salud; aunque se sigue llamando a tener cuidado y mantener los protocolos de seguridad y salud, todo parece que en el día a día la población empieza a mostrar signos de despreocupación sobre la pandemia, y al mismo tiempo la actividad económica empieza a retomar los niveles que teníamos en pre-pandemia.

Al menos en comparación con estas mismas fechas del año pasado vemos que existe mayor movilidad, mayor actividad económica, y más confianza en que uno puede realizar sus actividades cotidianas de una manera más o menos similar previo a la pandemia. Claramente los casos diarios de contagio de COVID-19 han mantenido consistentemente una reducción desde inicios del 2021, aunque ya se empieza a ver un ligero incremento en el mes de junio.

En el mes de mayo el promedio diario fue de 2,097 casos nuevos mientras que para el mes de junio – al momento que escribo esto – el promedio diario es de 3,254 casos nuevos.

En términos generales, todo parece indicar que el número de vacunas aplicadas en combinación con el número de contagios que han creado su propia inmunidad está llegando a una cifra que quizá empieza a crear los efectos de la inmunidad grupal.

Al menos esa es la situación en México, pero no así en otros países como Brasil, Colombia y Argentina que el día 25 de junio la Organización Mundial de Salud registró para estos países más de 115 mil, 30 mil y 27 mil casos nuevos respectivamente, y no se diga la India que ya supera los 30 millones de casos con más de 51 mil casos nuevos registrados el 25 de junio. Regresando al optimismo para México, pero ahora en el ámbito económico, Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para el PIB del 2021 ubicándolo entre 5 y 7 por ciento.

A pesar de que el crecimiento del PIB en el primer trimestre del 2021 fue de -2.8 por ciento, el Indicador Global de la Actividad Económica que publicó el INEGI para el mes de abril presentó un crecimiento anual muy importante del 21.4 por ciento respecto al mismo mes del 2020.

Prácticamente estamos regresando al nivel del IGAE pre-pandemia que traíamos en marzo del 2020 que fue de 109.5 puntos. Recordemos que el peor trimestre del 2020 para nuestra economía fue el segundo (abril, mayor y junio) así es que tomando en cuenta esto y considerando la tendencia del IGAE y del PIB en lo que llevamos del año, sería razonable esperar un crecimiento entre el 12 y el 15 por ciento para este segundo trimestre del 2021.

Mi optimismo reside en que el PIB a pesos del 2013 para el segundo trimestre del 2020 fue de $15.078 millones de millones de pesos. Si el PIB en el segundo trimestre de este 2021 mantiene su nivel actual aproximado de $17.6 millones de millones de pesos, el crecimiento anual para este segundo trimestre sería alrededor del 16 por ciento.

A pesar de que sería un crecimiento muy importante para el país a penas estaríamos regresando al nivel que teníamos en el segundo trimestre, pero del 2016; es decir, nos falta mucho para recuperarnos.

Por otro lado, el empleo tanto formal como el informal están regresando también a los niveles pre-pandemia pero lo preocupante es que el empleo informal suma 30.5 millones de mexicanos, mientras que el empleo formal solo 24.4 millones; según el último informe trimestral del Banco de México.

Claramente la economía interna de nuestro país está basada en la informalidad, cosa que debería de ser la principal preocupación de cualquier política fiscal en un país.

El gobierno no podrá mejorar sus finanzas públicas si no reduce de manera sustantiva la economía informal e incrementa la actividad formal que si paga impuestos; pero tomando en cuenta la estrategia de políticas públicas clientelares que esta administración ha implementado, no creo que tengan en mente llevar a cabo un cambio de estrategia para reducir la informalidad.

En fin, entrando al segundo semestre de este año creo que hay algunos motivos para mantener el optimismo de que el país empieza a moverse, y yo diría que a pesar de los desaciertos en materia de política económica de esta administración; sin embargo, debemos mantener los protocolos de seguridad y salud ya que es claro que en otros países el COVID-19 no se ha logrado controlar, y continúan apareciendo cepas nuevas que aún no tenemos claridad de qué impacto tendrán.