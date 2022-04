Carlos Peña: Perfil de Inversionista - Traje a la medida para crecer tu Patrimonio

El crecimiento patrimonial es el resultado del trabajo realizado, pero también de la constancia, sacrificio, pero también asumiendo riesgo y aquí es donde debemos ser muy precavidos y analizar bien en qué se va invertir, definitivamente no hay riqueza si no se asume riesgos pero aquí es donde usted si desea que su patrimonio incremente debe saber hasta dónde y marcar limites, aclaro que invertir en riesgo no es una mala decisión al contrario solo que para poder hacer una estrategia debe ser por medio de asesores expertos y certificados para que le brinden una estrategia de acuerdo a su perfil de inversionista.

¿Pero qué es el perfil de Inversionista?, no es más que un diagnóstico donde se guía, mide la aversión al riesgo y qué porcentaje de su patrimonio en su inversión puede considerar en el portafolio que vaya a tener, orientando la forma, estilo, plazos y la manera de tomar decisiones de inversión.

Hay cinco perfiles de inversionistas que arroja el perfilamiento cuyo diagnóstico son: Conservador, Moderado, Patrimonial, Agresivo y Sofisticado. El porcentaje de riesgo de cada perfil es:

Conservador 10 por ciento, Moderado 20 por ciento, Patrimonial 30-50 por ciento, Agresivo 50-70 por ciento y sofisticado hasta el 100 por ciento.

Es muy importante tomar en cuenta que desde el primer perfil conservador va ligado al conocimiento a cómo saber invertir, con el tiempo va evolucionando de acuerdo a la experiencia y comprendiendo de las estrategias al nivel de riesgo que se toma en cada perfil de inversión, en el transcurso del tiempo van cambiando a otro perfil a moderado, patrimonial o balanceado, agresivo y llegar a sofisticado.

Un buen portafolio de inversión siempre debe ir diversificado de preferible de 3 a 5 instrumentos de rentabilidad, considerar diferentes instrumentos en varios sectores, en renta fija y variable, horizontes de inversión, divisas, commodities, hedge funds en sus diferentes tipos.

Definitivamente si no tiene una estrategia estará perdiendo valor en su patrimonio siempre, el porcentaje de invertir en riesgo se podrá perder por causas de mercado, pero la oportunidad de recuperar en el corto plazo es muy probable o siempre y lo comento porque si solo está invirtiendo en instrumentos tradicionales jamás hará crecer su patrimonio o más bien puede estar perdiendo valor.

La única manera de generar riqueza es asumiendo riesgos de acuerdo al perfil de inversionista, ¿y usted ya tiene estrategia para crecer su patrimonio?

Una variable importante en el crecimiento de su patrimonio es no perder tiempo, el valor que este te da es fundamental, nunca es tarde para iniciar.

Todas las personas tienen un perfil de inversionista, un traje a la medida, si le interesa saber les dejo la liga del perfil es sin costo. Conozca su perfil, se sorprenderá de lo que puede crecer su patrimonio.

Perfil de inversionista: https://opencoach.com.mx/

¡Hasta la próxima!