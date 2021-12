Carlos Peña: EE-RoiTrack: Estrategia Anti-Inflacionaria para 2022

Este año 2021 que termina vivimos la era de la inflación más alta de dos décadas provocado por la Pandemia, políticas de gobierno y factores globales económicos como la guerra fría entre Estados Unidos y China.

¿Pero cuál es la verdadera inflación en México donde el populismo y la politización nos gobierna?, la realidad de las cosas la inflación real está por encima en un país con más de 130 millones de habitantes donde no todos pagan impuestos, ahí empieza nuestro mundo irreal, en esta era de inflación que a todos nos afecta, no sólo a los que no tienen, que definitivamente son los que más sufren la escases de lo más básico como el alimento y la oportunidad de seguir estudiando y los que tienen una estabilidad económica ven bajar sueldos, empresarios que tienen que buscar estrategias extraordinarias para seguir con el mismo plantel de colaboradores, pero esto se convierte en un juego de Ajedrez en una partida de peones queriendo coronar y ganar la partida.

Lo que mueve y hace crecer a México es el PIB y que muestra que lo que se está haciendo en política económica va en buen camino, siempre las perspectivas en el Banco de México se han equivocado al iniciar cada año y eso se debe a la vida irreal que les comentaba referente a la politización, pero por qué hay empresas que siguen creciendo y nacen otras, no a la misma proporción que requiere México, pero existen brotes de empresarios e inversionistas que llegan a consagrarse por su persistencia y resiliencia.

El crecimiento del país se debe a la INVERSIÓN, hay una frase “A mejores finanzas nacionales, mejores finanzas familiares” al promover la cultura financiera es promover el conocimiento y por tanto la INVERSIÓN en cualquiera de sus niveles y nichos.

El EE-RoiTrack, es una estrategia que se las recomiendo, aplica para todos que quieran lograr una libertad financiera, es decir ir trabajando de acuerdo a la estrategia en horizontes para que en ese puerto el dinero trabaje ahora por usted.

El EE-RoiTrack es sin duda una manera perfecta anti-inflacionaria que cambiará la manera de invertir, antes los asesores de la “vieja guardia” se medían en resultados de rentabilidad en Cete vs Inflación, luego en los recientes años rendimientos vs inflación, pero ¡oh sorpresa! vivimos ya una era inflacionaria en donde el IPAB no es suficiente y que te orilla a que no logres buenos rendimientos, ahora la asesoría es más estratégica y es EE-RoiTrack vs Inflación donde se busca un ROI que multiplique “N” veces el retorno de cada inversión.

¿En qué consiste la fórmula EE-RoiTrack?, las variables son: EE: PI+RV+IC(I): involucra (EE) denominada estrategia exponencial y es: (PI) Perfil de Inversionista, es decir diagnosticar qué nivel de inversionista eres, como Conservador, Patrimonial y Agresivo, hay más perfiles, este perfil ya es por regulación para saber de dónde partir y saber el nivel de riesgo que pudiera asumir, la siguiente variable es (RV) Renta Variable del portafolio diversificado del inversionista se utilizar solo esa parte para potencializar en interés compuesto, la función que hace el interés compuesto es buscar duplicar tu inversión y la siguiente variable es el (I) Incremento, esto es educación financiera es decir el hábito de incrementar y el resultado es un efecto multiplicador que hará que el ROI le dé un retorno “N” veces su inversión inicial.

En conclusión, esta estrategia es anti-inflacionaria, aminoras riesgos al diversificar, el porcentaje del riesgo va de acuerdo a tu perfil de inversionista.

¡Hasta la próxima!