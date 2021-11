Carlos Peña: El buen fin en la era de la Inflación

El Buen Fin surgió en 2011 como iniciativa en conjunto del gobierno federal y organizaciones privadas con el propósito de reactivar la economía con la cooperación de los sectores privados y públicos, para que los consumidores puedan tener acceso a productos y servicios a precios con descuentos y de liquidación para poder reducir el índice de desempleo antes del cierre de año y contrarrestar el “Black Friday” en Estados Unidos.

Actualmente la desaceleración económica mundial ha caído en la crisis más grande provocada por la pandemia del COVID y otros factores de política económica, haciendo un análisis de la inflación del 2011 año en que se creó el Buen Fin, la Inflación cerró en ese año en 3.82 por ciento y la tasa de desempleo tuvo una media de 5.17 por ciento y la tasa nacional de desocupación (TDA) expresada en la población económicamente activa (PEA) fue de 5.37 por ciento en el mismo año, ahora 10 años después la inflación está ubicada en 6.24 por ciento, la más alta en 23 años con un incremento de 0.84 por ciento en octubre de 2021 la razón de esta subida fue impulsada por el aumento de precios del gas doméstico y al aumento de la energía eléctrica, este último ¿será el principio de algo?

La Tasa de desempleo al segundo semestre fue del 4.4 por ciento y de acuerdo al CONEVAL, la pobreza laboral está en 38.5 por ciento, en conclusión, hay más de 3 millones de pobres donde la clase media pasa a un nivel de vida bajo y un 8 por ciento de clase alta que pasa no a media si no a nivel más bajo que otros años.

El sistema capitalista siempre será sinónimo de crecimiento, cuando se cruza el flujo de efectivo y desarrollo e inversión, lo demás dependerá de cada persona, la creación de este tipo de estrategias son buenas siempre y cuando hay estabilidad económica, hay que ver cómo termina el Buen Fin, en verdad deseo sea positivo, porque las empresas lo necesitan, los comercios, las industrias, los restaurantes porque de ahí el resultado es el que buscamos todos, como mantener empleos y todo lo que conlleva, como mantener sueldos, Seguro Social y pago de impuestos.

Del 2011 al 2021 la Inflación es casi 40 por ciento mayor y los efectos es una posible disminución en el peso frente al dólar a través del tiempo, desmotiva al ahorro e inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del peso y la parte positiva es la oportunidad en bienes raíces.

En este Buen Fin si la va lograr, lógrela bien sin compras emocionales, no adquiera créditos en meses sin intereses, si no necesita este regalo o producto, el buen uso de las tarjetas de crédito es un dinero prestado, pida referencias de los productos que va a comprar que tenga buena reputación y recomendación, es temporada de tarjetasos cuide su tarjeta no la preste es decir si va apagar que la traigan TPV no sea objeto de fraudes.

En fin, cuide su dinero, si ya lo pensó bien las compras que sean compras inteligentes.

