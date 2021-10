Carlos Peña: Trabajas o Piensas para tu propósito de vida

“La felicidad es el significado y propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana”.- Aristóteles

Llegamos a este mundo sin saber nada, ni razones por la que estamos aquí, no diferenciamos con el tiempo en trabajar o pensar, ¿pero que quieren decir estas dos palabras en nuestro propósito de vida?, muchas veces las personas creen saber su propósito de vida, pero no es así e inclusive pueden estar a punto de perderlo todo teniéndolo todo, desde niño sueñas en lograr cosas grandes, pero no se razona que para poder lograrlas tienes que trabajar y luego pensar.

La calidad de la forma en las relaciones determina gran parte de nuestra calidad y una vida carente de relaciones profundas y solidas es una vida sin propósito.

Aquí es donde cuando tu crees que ya con trabajar es suficiente y solamente porque obtienes una remuneración empiezas a lograr tu propósito de vida profesional es una mentira, en Europa más de 50 por ciento de las personas que logran su primer trabajo no les gusta, es decir trabajan por la simple razón de ganar un sueldo, en Latinoamérica es el 80 por ciento a partir de ahí ya están equivocando su propósito de vida profesional.

¿Trabajas o Piensas?, si usted piensa que el “éxito financiero” es la meta de ser millonario por trabajar muy bien, les diré que no.

¿Cuántos empresarios han muerto por infartos?, ¿cuántos millonarios han perdido sus familias por falta de tiempo, de atención?, ¿cuántos “exitosos financieros” tienen todo, pero no lo que realmente desean? ¿cuántos millonarios y tan vacíos?

Hay empresarios o grandes e importantes Directores que no les apasiona su negocio, pero si, efectivamente lograron generar riqueza, pero, ¡oh sorpresa!, no son felices, aquí es cuando se confunde cuál es tu verdadero propósito de vida, ¿Cuál es el propósito de generar tener más riqueza si ya estas cubierto? o ¿cuál es la diferencia entre pensar sólo en uno mismo y trabajar solo o unirse a otros para lograr el mismo propósito?

La diferencia de Trabajar y PENSAR es lograr el balance entre la felicidad y tener todo cubierto, es una línea muy delgada, porque un propósito de vida es tu ¿por qué?, tu finalidad y tu motivo más profundo, va más allá de tus propio ser, es tu legado y se encuentra en aportar a algo más inmenso y más grande que nosotros mismo.

Hay frases que duelen mucho, hijo de padre rico, hijo pobre, del libro de Robert Kiyosaky, hay otras frases muy fuertes pero reales como “hijo de padre exitoso, hijo inútil, por darles todo, cuando generas riqueza sin propósito este es el resultado, el balance en la temperatura perfecta para un propósito ideal en todas las áreas , el equilibrio que ofrecemos a cada área en término, esfuerzo, dedicación y disfrute, lograr que las prioridades y la toma de decisiones te lleven a una vida integral.

El trabajo es una actividad que dignifica a las personas cualquier que sea el oficio, el tiempo es lo que invierte una persona por una remuneración, pero hay que PENSAR para ese tiempo que le dediques ahora, ese patrimonio ahora trabaje para ti, y una sugerencia como asesor de inversión es buscar el balance y esto se traduce que mientras llegas a ese punto en que el dinero trabaje para ti pensar, cuidar, diversificar para cuidar, minimizar riesgo y maximizar rendimientos.

