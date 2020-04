Faltan doctores en Baja California para atender casos de COVID-19

Tijuana, BC.- Cada vez es más notoria una crisis por la falta de doctores en los hospitales y clínicas de Baja California, debido a que muchos no quisieron trabajar durante la pandemia por COVID-19, confirmó el secretario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico.

“Lo que no tenemos en abundancia, o para garantizar cuatro médicos por turno o guardia, son médicos y enfermeras. El personal de salud ahorita está escaso no sólo en Tijuana, sino en Mexicali y Ensenada. Porque simple y sencillamente hay personal de salud que no quiere trabajar durante esta contingencia”.

No obstante, aclaró que muchos de ellos tienen arriba de 60 años, son diabéticos e hipertensos, que es la población más vulnerable en este momento. Y por esta razón hay un déficit del 30 por ciento en la planta laboral del sector médico público y privado.

“Eso no lo teníamos presupuestado por eso empezamos con las contrataciones, pero cada institución compite (por contratar médicos) con la otra. Cruz Roja está contratando, también fuerzas militares, el IMSS, ISSSTE, ISTECALLI y Secretaría de Salud”.

Afirmó que el tema para ellos en este momento no son las camas, “porque tenemos muchísimas, sino el personal que maneja esas camas”.

Dijo que se necesitan 40 médicos, tan sólo para el Hospital General de Tijuana, junto con 80 enfermeras más. Apuntó que el 80 por ciento del staff de la oficina del secretario de salud está dedicado a buscar doctores y enfermeras.