Detienen a nueve policías estatales de Chihuahua por robo y abuso de autoridad

Chihuahua, Chih.- Nueve agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) fueron detenidos acusados de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza, contra un menor de edad al que habrían “levantado” en calles de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que los efectivos obligaron al joven a llevarlos a su casa, de la que sustrajeron una fuerte cantidad de dinero, un vehículo, una caja fuerte con facturas, escrituras de una vivienda, joyería, teléfonos celulares, ropa y hasta botellas de alcohol.

Los elementos fueron identificados como Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., quienes fueron detenidos esta mañana al realizar el pase de lista y posteriormente puestos a disposición del ministerio público.

Una denuncia anónima dio pie a las investigaciones de las oficinas de asuntos internos, tanto de la FGE, como de la SSPE.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron la tarde del pasado 30 de enero, cuando los efectivos a bordo de al menos tres patrullas, “levantaron” a un adolescente para que los llevara a un domicilio de la colonia 16 de septiembre, en Ciudad Juárez.

Dentro del inmueble tomaron diversos objetos de valor incluido el automóvil; además, dañaron las cámaras de vigilancia del lugar para evitar ser identificados.

Ya con el botín en su poder, llevaron al joven ante el Ministerio Público al que acusaron de delitos contra la salud.

Los agentes fueron puestos a disposición de un juez de control.