Colectivo encuentra siete cuerpos enterrados en predio de Tijuana

Tijuana.- Al menos siete cuerpos fueron encontrados en un predio de la colonia Maclovio Rojas en Tijuana, Baja California. El hallazgo fue hecho por el colectivo 'Una Nación Buscando T', grupo que concentra a decenas de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en todo el estado.

Angélica Ramírez, integrante del colectivo detalló que al parecer se trata de siete varones, “por la vestimenta y sus características”. Apuntó que un cuerpo más fue hallado este sábado en la colonia Magisterial del municipio de Playas de Rosarito.

Sobre el actuar de las autoridades en estos casos comentó que prácticamente es nulo.

“No nos han apoyado en nada, hemos hablado con el fiscal y lo único que han hecho es darnos autorización para seguir excavando, pero hemos pedido una retroexcavadora y siempre nos dicen que se está gestionando, el georadar, pero nos dicen que no lo saben leer”.

En cuanto a los cuerpos hallados, ya fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y al parecer al menos tres podrían ser familiares de algunas de las familias que componen el colectivo.

“Pero tenemos que esperar a los ADN para corroborar la identificación”, señaló Ramírez.

Explicó que este predio fue ubicado luego de que recibieron llamadas anónimas donde se les dieron las señas y el sitio exacto. “Nosotros pegamos volantes y de ahí surgieron las llamadas. Ahora estamos en el predio de Rosarito donde encontramos un cuerpo más. Pero hasta el momento no han llegado las autoridades a levantar el cuerpo”, apuntó.

Insistió en que esperan que las autoridades se pongan a trabajar en un proyecto que se les prometió para la búsqueda de desaparecidos.

“Exigimos personal capacitado y no sólo licenciados en derecho. El gobernador nos ha dado puras mentiras, le hemos suplicado que entren sus órdenes y nada, en el momento promete, pero son promesas no cumplidas y las familias es lo que piensan, que el gobernador Jaime Bonilla es un mentiroso al no cumplir”, declaró.

Ramírez agregó que han tenido mesas de trabajo con la fiscalía, pero el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández les ha dicho que tienen todo el apoyo, “pero de palabra no nos interesa, queremos un apoyo palpable y real”.

Finalmente pidió a los ciudadanos que los sigan apoyando con denuncias anónimas y que sean sus ojos para ubicar los predios.

Unas 30 familias conforman el colectivo que ha unido fuerza con otros que también realizan este tipo de búsquedas en todo el estado como “Todos Somos Erick Carrillo”, “Familiares contra la Impunidad y los Desaparecidos”, entre otros.