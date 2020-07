Zoé Robledo desmiente adjudicación de contratos millonarios a familiares

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reiteró que es completamente falso que se le hayan adjudicado contratos millonarios a sus familiares y señaló que la propia empresa involucrada ya aclaró que no hay vínculos.

A través de un video posteado en sus redes sociales el funcionario negó los rumores acerca de que había fingido tener coronavirus para evadir la información de un medio de comunicación que difundió que se le concedieron contratos a gente de su círculo familiar cercano.

“Primero, sí tuve COVID y no le deseo a nadie que se contagie, cuídense mucho no es una enfermedad fácil; sobre lo otro, decir que la propia empresa que es señalada ahí, de la cual yo no tengo participación ni es socio ningún familiar mío, salió a aclarar (la información)”, señaló Zoé Robledo.

Detalló que la empresa referida envió una carta al medio, aclarando que no hay familiares involucrados del director del IMSS, que es una firma que trabaja desde 2008, además de que el contrato al que aluden es de 2018, cuando Robledo Aburto no ocupaba su actual cargo.

Asimismo, expuso que otras de las falsedades publicadas es que se trataba de un contrato millonario, lo cual, dijo no es así, pues implicaba 11 mil pesos mensuales.

Robledo consideró que es importante la aclaración de la empresa porque “en estos días uno debe de dedicarse a la tarea que tiene” como lo es atender y dirigir una institución tan grande como lo es el Seguro Social.

Manifestó que está comprometido con la transparencia y recordó que fue el primer político en hacer su declaración 3 de 3, además de precisar que en ninguno de sus cargos se aprovechó para asignar contratos a familiares o amigos.

En otros temas, el titular del IMSS también dio a conocer los resultados de los convenios que se han firmado con el Sindicato Nacional de trabajadores del Instituto para temas de retribuciones económicas al personal de salud que lleva trabajando más de 120 días ante el COVID.

Señaló que el “Bono COVID” ha beneficiado a 167 mil trabajadores con 871 millones de pesos, y se ha estipulado que el nuevo coronavirus sea considerada una enfermedad de trabajo para la incapacidad.

Asimismo, dijo que a partir de este martes se comenzarán a pagar las Notas de Mérito para 28 mil trabajadores; “es una de las formas de saber que la gente está comprometida y dispuesta a trabajar”.