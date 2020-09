Zavala a López Obrador: Con usted pierde la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador influyó en la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no darle el registro como partido político a México Libre, aseguró este sábado Margarita Zavala.

"Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México", tuiteó la excandidata a la Presidencia.

Zavala contestó así el mensaje publicado más temprano por López Obrador, en el que afirmó que el rechazo del INE a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática era "un triunfo para el pueblo de México".

"Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Esto lo atribuyo a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de la mentalidad", comentó desde Chiapas.

Zavala resaltó que el mandatario no hizo mención alguna a su persona en el video de poco menos de 14 minutos, en los que López Obrador sí se refirió al expresidente Felipe Calderón.

"Señor presidente, México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres-, y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar", agregó.

Más temprano, la excandidata presidencial aseguró que impugnarán la determinación del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También sugirió que detrás de esa decisión, estaba la estrategia de "cerrarle el paso" a México Libre debido a que esa organización está constituyendo "una verdadera oposición".

