Zaldívar asegura que los 'jueces no tienen legitimidad'

Tras asegurar que el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio social, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, advirtió de la necesidad de asumir los riesgos que implica la reforma al Poder Judicial para revertir la falta de legitimidad que los jueces mexicanos tienen ante la sociedad.

“El derecho no puede ser un obstáculo al cambio social. El derecho debe ser motor del cambio social, y ese motor está en la juventud”, dijo al inaugurar el XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación (PJF), en el Centro Médico Siglo XXI.

Señaló que desde la Suprema Corte está en marcha una nueva estrategia que, sin duda implica riesgos, pero advirtió que la única manera de no correr riesgos es no hacer nada, “si queremos que el país cambie, si queremos que el Poder Judicial mejore, si queremos que el Poder Judicial se modernice, tenemos que correr riesgos”, puntualizó.

Ante funcionarios, ministros, magistrados, jueces y más de dos mil estudiantes de derecho, Zaldívar justificó la inédita exposición pública que ha tenido como ministro presidente de la SCJN, que ninguno de sus predecesores había tenido.

“Esta nueva forma de comunicar no ha estado exenta de críticas”, dijo el ministro. “Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestras sentencias, y esto me parece que era válido en el siglo pasado”, agregó.

Señaló que en México los jueces son percibidos como alejados de la gente, ajenos al dolor de los ciudadanos y de los cambios sociales. “Me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos encerrados, me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal”.