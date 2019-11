Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que nunca ha utilizado un lenguaje con el que se estigmatice a periodistas y que él lo que busca es señalar la corrupción.

"Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas", contestó.

Esto luego de ser cuestionado por Silvia Chocarro, defensora de periodistas y la libertad de expresión que se encuentra en una misión en México, quien cuestionó si se comprometía o no a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio periodístico.

El mandatario federal apuntó que anteriormente existían grandes aparatos que dominaban la opinión pública y que había de manera predominante prensa al servicio del régimen, pero que ahora era distinto, pues se garantizaba la libertad de expresión.

"Pero nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo; somos respetuosos. Nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres. No va a haber censura para nadie", manifestó.

Sostuvo que "nunca jamás, en el tiempo que llevamos luchando", se ha afectado o agredido a los periodistas, y que esto no sucedería debido a una cuestión de principios.

Afirmó que la prensa tenía todo el respeto y admiración de su parte.

López Obrador aseguró que no iba a comprometerse con la petición pues no era necesario.

"Es que no he tenido otro lenguaje. No tengo por qué comprometerme porque, sencillamente, actúo con respeto a todos", concluyó.

El 31 de octubre pasado, luego de la conferencia de prensa en la que el presidente y el Gabinete de Seguridad informaron sobre el operativo del 17 de octubre en Culiacán, surgieron en redes sociales tendencias que atacaban a la prensa.

Luego de que el viernes se señalara que los hashtags #PrensaSicaria, #PrensaProstituida y #PrensaCorrupta habían sido usados y replicados por 'bots', el lunes el Gobierno presentó un informe al respecto.

Este arrojó que el 70 por ciento de las menciones que hubo fueron negativas hacia los medios, mientras el 20 por ciento eran positivas y el 10 fueron neutrales. Además, el 74.27 por ciento estuvo a cargo de usuarios reales, en tanto que el 25.73 por ciento correspondió a 'bots'.