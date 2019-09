Yo promoví plaza automática para egresados de las normales, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que él propuso que los maestros que se gradúan de las escuelas normales automáticamente obtengan una plaza.

"Sí, yo plantee eso yo lo sugerí, solo que se pongan en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas ", dijo.

El miércoles, el representante jurídico de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca, Germán Salinas Castillejos, aseguró que en su reunión en Palacio Nacional, el presidente aceptó su petición de eliminar “totalmente” la evaluación a los maestros en la redacción de las nuevas leyes secundarias de la reforma educativa.

López Obrador fue cuestionado sobre si la propuesta afectaría la calidad de la educación.

"No, al contrario, los maestros de México están capacitados. Ya basta de estar partiendo de supuestos falsos, de que no tienen capacidad, de que no están bien formados", criticó.

El mandatario señaló que la formación que los futuros docentes reciben en las normales les ofrece la capacitación y preparación necesaria para dar clases, por lo que el Gobierno no solo no permitirá el cierre de más de estas escuelas, sino que promoverá la apertura de más normales.

"En el caso de las normales querían acabarlas, para que cualquiera pudiera ser contratado como maestro, y nosotros hemos decidido apoyar a las normales", apuntó.

Este jueves, integrantes de la sección 22 de la CNTE, provenientes de Oaxaca, bloquean todos los accesos a la Cámara de Diputados.

"Los compañeros se están trasladando a cada una de las puertas; no vamos a permitir el acceso de nadie. Queremos que se generen condiciones para la revisión del documento (sobre las leyes secundarias), que es importante ya que es el que van a revisar y aprobar en la legislatura", señaló el vocero de la sección, Wilbert Santiago, en entrevista para Grupo Fórmula.