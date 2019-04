'No quiero ninis, quiero estudiantes', dice académica de la UAM

Para algunos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lejos de la falta de salarios, el principal daño por la huelga de hasta ahora 81 días es que 58 mil 600 alumnos se encuentran como 'ninis'.

“Yo no quiero que mis 52 estudiantes de la UAM sean 52 'ninis', así les quiera dar el Presidente dinero, yo quiero que sigan siendo estudiantes, es el futuro de México, y yo quiero que ellos sean profesionistas, a lo mejor hay quien quiera tener 'ninis', yo no”, sentenció la maestra Rosa Obdulia Gonzalez, de la UAM Iztapalapa.

La profesora que no es parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM) destacó que es importante que se reestablezca el derecho a la educación de los jóvenes, pues ya se perdió un trimestre.

“Estoy en contra de eso, me formé en puras instituciones públicas toda mi vida y entiendo perfecto a mis estudiantes que no tienen otra alternativa que una institución publica como la nuestra, que ha hecho enormes esfuerzos por subir su calidad educativa, por ofrecer lo mejor. Queremos seguir dando lo mejor de nosotros”, agregó la profesora que cuenta la beca a la docencia, la cual no ha recibido pese a que es un estímulo otorgado por la evaluación de su trabajo el año anterior.

Asimismo, el doctor Alberto Castillo Morales, de la UAM Iztapalapa, explicó que tiene 120 estudiantes de estadística que no han tomado clase y tienen parados proyectos de investigación.

“Los estudiantes están desesperados, nosotros estamos peor porque además no nos pagan, porque estamos pidiendo préstamos acabándonos lo que ahorramos para la pensión, eso es lo que estamos haciendo”, dijo a El Financiero.

El profesor explicó que no todos los profesores cuentan con las tres becas que da la universidad por productividad, por lo cual no todos ganan bien, y una huelga como la actual deja desprotegidos a los académicos.

“Estamos echando a perder un trimestre a los estudiantes, no tuvimos ingresos en abril y se espera que la universidad tenga más alumnos, ¿cómo le van a hacer?, yo espero que lo podamos hacer por los alumnos”, agregó el doctor en estadística de 76 años que afirma se está gastando sus ahorros para pensionarse.