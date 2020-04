Yo así no le entro: Javier Lozano tras precisión de Coparmex sobre vocería de la institución

Javier Lozano consideró este miércoles que ya no está interesado en participar con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que el martes por la mañana lo nombró como vocero especial y, posteriormente, precisó que el único encargado nacional de la vocería es su líder, Gustavo de Hoyos.

"La verdad es que le agradezco el intento. Siempre le dije (a De Hoyos) '¿en qué te ayudo?', 'no importa la posición, no es importante el nombre o título (dentro de la Confederación)' (...)Yo así no le entro, ya se lo dije ayer", indicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Lozano consideró que el cambio realizado por Coparmex fue un 'desaseo'.

"Es un desaseo. En cosa de horas pasamos de un tuit de la cuenta personal de Gustavo de Hoyos donde me anuncian como 'vocero especial para la defensa de los temas del Estado de Derecho' y, horas más tarde, me entero por otro lado, por un pantallazo de una convención interna (...) que dejaba sin efecto el nombramiento, para luego hacer una cosa donde me dicen 'eres un asociado respetado que puede dar opiniones como miles de otros en Coparmex'", comentó.

Además, aseguró que De Hoyos le comentó que no había revisado bien los estatutos de la Confederación, pero que el único vocero nacional podía ser él.

El martes, el líder de Coparmex informó que Javier Lozano sería 'vocero especial' de la agrupación. Más tarde, se ajustó el nombramiento.

"El único titular de la vocería de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es el presidente nacional Gustavo de Hoyos Walther", expuso el organismo a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el documento aclara que "en los ámbitos locales y regionales, dicha responsabilidad recae en los presidentes de los Centros Empresariales, Delegaciones y Representaciones".

"El Lic. Javier Lozano Alarcón es un profesionista destacado en el ámbito jurídico, que al igual que miles de socios, aportará sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros, en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancia propias de la membresía de la Coparmex", señala el comunicado.