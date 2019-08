Yeidckol va por dirigencia de Morena; 'no sería reelección', dice

Yeidckol Polevnsky, secretaria ejecutiva en funciones de Morena, reconoció su interés por participar en la contienda interna de noviembre para convertirse en la próxima presidenta nacional de ese partido.

Argumentó que la última reforma a los estatutos posibilita la reelección de los cuadros directivos, y aseguró que en su caso no se busca la reelección, porque eso implicaría buscar la secretaría general.

“No. Yo no me voy a relegir, porque a mí me eligieron secretaria general. Si yo voy, llegado el momento, ahora iría por la presidencia. Y se vale”, subrayó.

Polevnsky precisó que si bien no son los tiempos, llegado el momento “por supuesto que lo voy a hacer”.

“La única embajada que quiero se llama presidencia de Morena”, enfatizó.

Afirmó que no le emociona ni una sede diplomática –como en su momento se señaló– ni un espacio en el gabinete, sino la dirigencia del Morena.