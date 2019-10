Yalitza Aparicio, nueva Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco

La actriz Yalitza Aparicio fue nombrada este viernes nueva Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, organismo que forma parte de las Naciones Unidas.

Aparicio, que fue nominada como Mejor Actriz por su participación en la cinta 'Roma' de Alfonso Cuarón, se convirtió en embajadora para el empoderamiento de los pueblos indígenas, y su mandato será de dos años.

En el evento de nombramiento, la oaxaqueña afirmó estar orgullosa de ser una mujer indígena y de formar parte de la Unesco para apoyar a las comunidades.

"Como siempre he dicho, yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena aunque me apena haber perdido el derecho a aprender mis lenguas, y no lo atribuyo a que mis papás lo hayan hecho con la intención de negármelo, simplemente creyeron que era la mejor manera de protegerme a la discriminación", indicó.

También señaló el tema del cuidado del medio ambiente como otro tema importante. "Como decían mis abuelos, hay que cuidar de la tierra porque comemos de ella", apuntó.