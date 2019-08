Ya tenían el 'sketch' para dejar en prisión a Robles; no hay confianza en la justicia: abogado

El abogado de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, aseguró este martes que las autoridades tenían planeado encarcelar a su cliente.

Más temprano, el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculó a proceso a Robles por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, supuestamente cometidos durante su gestión en las dependencias federales. Por ello, deberá estar al menos dos meses en el penal de Santa Martha Acatitla, a donde fue trasladada posteriormente, mientras se realiza la investigación complementaria.

"No existe confianza en la justicia. Entiendo ahora por qué muchas personas prefieren sustraerse de la justicia, huir a enfrentarse a ella, esto es porque no existe en el país. Este tribunal de Estado ya tenía preparado el sketch para dejar en prisión a Rosario Robles, a pesar de que durante más de cinco horas aportamos datos, pruebas (...) Demostramos el arraigo, que no implicaba riesgo para la sociedad, que iba a comparecer cuantas veces fuese requerida. Prefirieron dar el 'albazo', abandonar la justicia, traicionar a la Constitución", consideró Julio Hernández Barros en entrevista para Grupo Fórmula.

El litigante mencionó que es un delito menor el que se le imputa a Robles, el cual no ameritaba la prisión.

"Es un delito menor el que se le está imputando; no ameritaba prisión. es una violación del juez a todos los tratados de nuestro país, a la Carta Magna, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley. Se le persigue por cuestiones de género. México no está listo para una mujer como Robles, que con tanta dignidad ha representado al país. No está preparado para una mujer que opaque el empaque chovinista y y misógino de la política mexicana", aseveró.

Hernández Barros dijo que, tras la decisión del juez, la exjefa de Gobierno del Distrito Federal estaba triste y decepcionada

"Estaba triste, decepcionada, pero tranquila. No la vi nerviosa (...) Esperamos que recobre su libertad en días", puntualizó y mencionó que se reunirá con ella más tarde con ella en el centro penitenciario de Santa Martha.