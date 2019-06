Ya tenemos los recursos para seguir operando: IMER

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) informó esta noche que ya cuentan con suficiencia presupuestaria para continuar con sus servicios de radiodifusión pública.

"Queremos anunciar que gracias al apoyo de @SEP_mx y @SHCP_mx, así como al apoyo del presidente @lopezobrador_ @JesusRCuevas y @jenarovillamil, ya contamos con suficiencia presupuestaria para seguir prestando el servicio de radiodifusión pública en nuestras emisoras", escribió el instituto a través de su Twitter.

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez, dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública garantizó recursos presupuestarios por 19.3 millones de pesos para la operación y contratación de colaboradores.

"#ULTIMAHORA. La @SEP_mx garantiza la suficiencia presupuestaria por 19.3 mdp para la contratación de colaboradores y para la operación de todas las estaciones del @imerhoy. Se refuerza el compromiso de apoyo a los #MediosPublicos", publicó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la directora general del IMER, Aleida Calleja, agradeció por el apoyo de la SEP, Hacienda y Presidencia de México y sostuvo que con estos recursos las operaciones seguirán como hasta ahora.

"Todo continua como hasta ahora, eso nos ayuda a terminar con todo los servicios que tenemos que proporcionar hasta que termine el año. Es un respiro muy importante para nosotros", afirmó en entrevista con Héctor Jiménez Landin para Bitácora Política por El Financiero Bloomberg.

Al ser cuestionada sobre el flujo de estos recursos, Calleja dijo que son cuestiones que tendrán que arreglarse estos días, "pero lo importante es que ya se encontró el resquicio para estos recursos y que así fluyan a la institución".

En cuanto a los colaboradores que ya salieron del instituto, la periodista refirió que tendrán que platicar con ellos en su momento, como fue el caso de Ricardo Raphael, pero que "está claro que este, el IMER, es un espacio abierto".

Finalmente, Calleja señaló que el instituto ha sido castigado durante muchos años con el presupuesto, "la verdad es que el recorte desde Diputados en el presupuesto de egresos era ya de 10.5 por ciento, una cantidad similar a los 19 millones de pesos, esto nos trastocaba algunos rubros sustantivos para la operación de las 21 emisoras. Hay que decir que hay más necesidades y veremos cómo podremos tener más recursos.

"Queda todavía un camino para seguir fortaleciendo la suficiencia presupuestaria".

Este miércoles por la mañana, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha habido despidos en el IMER y que, además, habrá recursos suficientes para que la radiodifusora continúe con sus operaciones.

"No hay despedidos. Si antes del día 30 no se entregaron recursos tendrían que renunciar. Las plazas estaban freelance. La medida afectó a las plazas eventuales, lo que buscamos es que no les afecte ese supuesto. Va a mantenerse el presupuesto del IMER y las cosas como estaban”, dijo a medios Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

Al ser cuestionado sobre si el problema de la falta de recursos se resolvería, afirmó que habría una solución antes de que termine la semana.

"Se va a resolver antes del viernes y todas las deudas que se tienen por el recorte y se está replanteando", dijo Ramírez.

El martes, el periodista Ricardo Raphael anunció su salida al programa Réplicas, IMER, como una denuncia para atender las carencias de la radio pública.

El comunicador también dio a conocer que el IMER cerraría cuatro estaciones y tendría una reducción del 35 por ciento de su personal, ante el recorte presupuestal que aplicó el Gobierno federal.

Por falta de recursos “se dejarán de transmitir más de dos mil 900 horas de contenido” no musical, dijo.