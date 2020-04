Ya rompimos el molde que se usaba en el neoliberalismo y profundizaba la desigualdad: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que el plan de recuperación económica que se está aplicando en el país no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista.

“Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban la desigualdad y propiciaban la corrupción”, explicó el mandatario en su informe en Palacio Nacional.

Señaló que la fórmula que se está aplicando para remontar la crisis transitoria es la suma de tres elementos: mayor inversión pública para el mayor desarrollo económico y social; empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana.

"Nada nos hará regresar al pasado", agregó.

Apuntó que antes en el país frente a las crisis, los gobernantes decían que ni modo y no había de otra.

"¿Qué hacían siempre? Contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos, convertir deudas privadas de unos pocos en deuda pública, establecer privilegios fiscales, aumentar impuestos de combustibles, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad social. Ahora ya no va a ser así, ya no es de esa forma, ya no se van a aplicar esas recetas", puntualizó.