Ya perdoné a Calderón por robarme la presidencia, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que ya perdonó al exmandatario Felipe Calderón quien, asegura, le robó la presidencia en 2006.

"Está enojado el expresidente (Felipe) Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio", afirmó.

Agregó que este tema debe verlo con el juez de Estados Unidos que lleva el caso de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Calderón.

"No es conmigo, es con el juez que está investigando el caso de García Luna (...), ni modo que yo vaya a decirle al juez de EU 'ya no investigues, exonera a García Luna'. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del Gobierno estadounidense. Ahora, si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez en Nueva York, entonces sí ya está exagerando, ¿no?", añadió.

El comentario surgió luego de reiterar que para juzgar a expresidentes debe haber una consulta ciudadana al respecto, pues ya no es como antes, cuando si un exmandatario iba a la cárcel era porque quien estaba en el cargo lo había decidido.

"Yo quiero que este caso lo decida el pueblo, que sea mediante consulta, si se les va a juzgar. Ahora también que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie", señaló.