Ya no puedo seguir hablando del tema Félix Sálgado porque no me corresponde: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que ya no 'puede seguir hablando' del tema en torno a Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura fue 'tachada' por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque no le corresponde.

"Hay mucha hipocresía en todo esto, pero ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde.

"Solo le respondo porque me pregunta, no estoy en contra de las mujeres, tan es así, respeto tanto a las mujeres que la mayoría de quienes me ayudan en el Gobierno son mujeres, pero no de ahora, fui el primero en México en tener un Gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres", señaló.

Al ser cuestionado durante la conferencia matutina sobre la importancia de la palabra de una mujer que sale a denunciar, López Obrador expresó que ya ha hablado de este asunto y que debe de haber democracia.

"Creo en la democracia, creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero y que no pueden haber linchamientos políticas ni politiquería porque ahora resulta que son feministas los conservadores", refirió esta mañana.

Ante la petición que se extiende sobre dejar de vincular al movimiento feminista con el conservadurismo, el mandatario respondió:

"Es que no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo, en este asunto de Félix Salgado, quienes salen a manifestarse, entre otras mujeres que merecen todo mi respeto, las legisladoras del PAN, no estoy inventando nada, y los medios de información más conservadores que no pueden ser del movimiento feminista se montan en esta y en cualquier otra causa", refirió.

Reiteró que respeta a las mujeres, y "claro que estoy en contra de las violencia contras las mujeres y feminicidios, y todos los días lucho para proteger a las mujeres, sin embargo, el conservadurismo en México es sinónimo de corrupción, los que produjeron esta monstruosa desigualdad, la pobreza, los causantes de la tragedia nacional, que llevaron al país a la decadencia".

El titular del Ejecutivo acotó que con respecto a la frase "ya chole", que pronunció la semana pasada para hacer mención de supuestas campañas que se llevan a cabo en tiempo electoral, los conservadores y la prensa fifí la sacaron de contexto.

"Ojalá y algún día se repita en qué contexto se dio y lo manipularon, fue algo así parecido a lo que hicieron cuando la guerra sucia en la campaña de 2006, que dije: al diablo con sus instituciones y le cambiaron, pusieron 'al diablo con las instituciones' y así se fueron".

