Ya no hay familia presidencial ni primera dama, asegura Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que en México ya no hay familia presidencial ni primera dama.

En su cuenta de Twitter, Gutiérrez Müller dijo que tampoco es una esposa que se pretende postular para un cargo de elección popular.

Agregó que es solo una ciudadana como el resto de los mexicanos.

Esto como respuesta al artículo del senador Martí Batres, La primera dama .

Batres señala en su escrito que cuando votamos por presidente no elegimos a su pareja, por lo que la función pública corresponde a la persona elegida y no a su cónyuge.

“Encadenados a los roles del pasado, los militantes de Felipe Calderón exigen a la esposa del Presidente que reciba a los padres de niños con cáncer. ¿Por? ¿Por qué a ella? No es funcionaria pública. No es secretaria de Salud. No es secretaria de Educación. No es secretaria de Bienestar. No es siquiera presidenta honoraria del DIF”, escribe.

Agrega que Beatriz Gutiérrez Müller es periodista y académica, maestra en Literatura Iberoamericana, doctora en Teoría Literaria, autora de cuentos, crónicas y novelas.

“No es la extensión de su marido. No es la extensión del Presidente. No es extensión del servicio público. No es el rostro social del poder. Tiene su propia personalidad”, dijo.