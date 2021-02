'Ya no contagio': AMLO dice que no usará cubrebocas tras padecer COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que vaya a utilizar cubrebocas y que esta medida se vaya a volver obligatoria en el país, esto en su reaparición tras padecer COVID-19.

Al ser cuestionado sobre si él utilizará mascarillas de ahora en adelante, respondió que no.

"No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio", indicó en su conferencia matutina.

Sobre el posible uso obligatorio, el mandatario federal apuntó que México no es un país autoritario y que todo es voluntaro. "Lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad", añadió.

Abundó que, en ese sentido, en el país no se han impuesto toques de queda y las recomendaciones han sido cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, y cuidarse en reuniones familiares.

El presidente dio positivo a COVID-19 el pasado 24 de enero, y estuvo ausente en las conferencias matutinas desde entonces y hasta este lunes en que reapareció tras recuperarse.

AMLO continuará con sus giras

Al ser cuestionado sobre cuándo podrá volver a sus giras de fin de semana por el país, López Obrador afirmó que debe continuar con sus actividades.

"Yo tengo que seguir haciendo lo mismo (cuidándose) y desde luego trabajando. (...) Vamos a la ceremonia del Día de la Lealtad, imagínense cómo no voy a estar en esta fecha tan importante, el miércoles. Y vamos a estar en la inauguración de la Base Aérea Militar esta semana en el aeropuerto 'Felipe Ángeles'", comentó.

También irá de gira a Oaxaca debido a que el próximo 14 de febrero inician las conmemoraciones por los 200 años de la Independencia de México. El primer acto será en Cuilápam de Guerrero, en Oaxaca, donde fue asesinado Vicente Guerrero.

