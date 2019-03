Ya me tienen hasta el copete la politiquería y la grilla, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este sábado a terminar con las divisiones partidistas y dijo estar "hasta el copete" de la politiquería y la "grilla".

Durante un evento de entrega de apoyos de los programas del bienestar del Gobierno federal en Jalisco, López Obrador escuchó abucheos cuando nombró al gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, por lo que pidió a los asistentes optar por la reconciliación.

"Ya chole, ya que se vaya por un tubo la politiquería, la grilla, ya me tiene hasta el copete. ¿Qué ganamos con eso? Nada", declaró.

"Tenemos que reconciliarnos (...), ya no representamos a partidos, somos gobernantes. Miren, partido ,como su nombre lo indica, es una parte; Gobierno es todo", agregó.

Como parte de dicha reconciliación, el presidente llamó después al templete a Carlos Lomelí Bolaños, coordinador de los programas federales en Jalisco, a darse un abrazo con Alfaro.

Lomelí Bolaños fue candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' para la elección a gobernador en ese estado.

López Obrador ha sido criticado por partidos de oposición como el PRI y el PAN por los abucheos que han enfrentado algunos gobernadores durante eventos oficiales.

El PAN se refirió a estos ataques como una “celada presidencial” contra gobernadores de oposición en actos que “buscan alentar el culto a la personalidad del Presidente”, mientras que el PRI reclamó respeto a los mandatarios en los actos oficiales del jefe del Ejecutivo.

Al respecto, López Obrador señaló el martes que si los gobernadores no querían ir la plaza pública, él podría visitarlos.

Este fue el caso del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien el viernes anunció que no acompañaría al presidente en el evento celebrado en su entidad.

Con esto, se convirtió en el primer mandatario estatal en no acompañar a López Obrador en un acto oficial.

"He decidido no acudir al evento que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes. Esto se lo he expresado de viva voz a él y aceptó mi decisión", aclaró en un video publicado en su cuenta de Twitter.