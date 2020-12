Ya logramos sentar las bases para la transformación de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que, a dos años de su Gobierno, ya están sentadas las bases para la transformación de México.

"Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A dos años de ocupar la Presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito: sentar las bases para la transformación de México", dijo López Obrador en su mensaje desde Palacio Nacional.

El mandatario nacional comentó que sentar las bases para la transformación significa que ya hay legalidad y se respeta la Constitución, entre otras cosas.

"¿En qué consiste sentar las bases para transformar a México? Consiste en que ahora se respeta la Constitución; hay legalidad y democracia; se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información; no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo; no se organizan fraudes electorales desde el poder federal ", destacó.

Te recomendamos:

AMLO asegura que cumplió 97 de 100 compromisos... ¿cuáles faltan?

AMLO reconoce que los feminicidios aumentaron 8.9% en este último año de su mandato

México será autosuficiente y dejará de importar gasolinas en 2023: AMLO