'Ya llevamos más nosotros, Calderón hizo la barda de una refinería', señala López Obrador

TABASCO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que la refinería de Dos Bocas en Paraíso ya superó el trabajo realizado en Tula, Hidalgo, en el sexenio de Felipe Calderón.

"Lo tengo que comentar y hasta me dio risa y mi pecho no es bodega, puso el expresidente Calderón: 'no hay fotos de la refinería, seguro se inundó'. Hoy vamos a ver que ya está hecho el relleno, ya están las calles principales, ya le voy a decir a Rocío (Nahle), ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda de una refinería. Ya llevamos más nosotros", contó en su conferencia matutina desde Villahermosa.

Este día se prevé una visita de inspección en el terreno donde se construye este proyecto federal, en el municipio de Paraíso, por lo que el mandatario federal resaltó que ya se está realizando la cimentación y están listas las calles principales.

El paso de la tormenta tropical Cristóbal, provocó lluvias intensas en el estado, lo que también derivó en encharcamientos en el predio donde trabajan las compañías encargadas de la primera etapa de la obra.

Por esa razón, diversos actores políticos pidieron a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, mostrar imágenes para demostrar que no había inundaciones en el lugar que obstruyeran los trabajos.

En su estancia en la entidad, el mandatario afirmó que cumplirá sus compromisos y no aumentarán precios de los energéticos en todo el sexenio, no se va a endeudar al país y no crecerán impuestos; "eso se mantendrá aún en situaciones difíciles, se protegerá economía popular", dijo.

También aseveró que en próximas horas bajará la turbinación de la presa Peñitas y esto disminuirá las afectaciones por anegaciones causadas por desborde de ríos en diversos municipios.

López Obrador aseguró que el 80 por ciento de los hogares tabasqueños reciben por lo menos un programa del Bienestar y afirmó que la refinería y el Tren Maya seguirán beneficiando a este estado.