Ya le dije al presidente que compro dos boletos para la rifa del avión: Jiménez Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo este lunes que, de llevarse a cabo la rifa del avión presidencial, comprará dos boletos para participar.

Jiménez Espriú hizo este comentario al ser cuestionado sobre su declaración del viernes, en la cual señaló que hay otras opciones para poner a la venta la aeronave.

"Yo no escuché la mañanera (del viernes) porque iba yo de camino al aeropuerto para acompañar al presidente a este viaje a Oaxaca. Cuando yo llegué a Oaxaca, me preguntaron '¿Qué opina usted de la rifa del avión presidencial?', y yo que no conocía el tema les dije 'No es rifa, es una subasta', que era la información que yo tenía hasta el momento. (Entonces dije) no la había oído (la propuesta de la rifa), pero creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted, yo ya le dije al señor presidente que compro dos boletos", comentó el secretario federal antes de finalizar la conferencia mañanera.

El viernes, además de señalar que había otras opciones, Jiménez Espriú indicó que no le parecía factible una rifa.

"No creo (que sea factible la rifa). Yo creo que hay otras (opciones para vender el avión) más próximas, pero vamos a ver", indicó.