'¿Y yo por qué?', dice AMLO tras acusación de Narro sobre intervención en elección en el PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves el señalamiento de José Narro Robles, quien el miércoles acusó una intervención del Gobierno en el proceso para elegir al nuevo dirigente del PRI.

"No, desde luego no hay intervención, pero no es para contestarle al doctor Narro, esto es en general (...) Entiendo mucho la situación, comprendo la situación del doctor Narro, pero ahora si que como diría el clásico: ¿y yo por qué?".

Narro presentó el miércoles su renuncia al Revolucionario Institucional, partido en el que militó por 46 años, después de que señalara que la administración federal está influyendo en el proceso.

"Existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido. Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del Gobierno federal en la misma dirección. Quien hasta hace unos meses declaraba en contra el candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno", afirmó en un video.

Al respecto, López Obrador dijo respetar la opinión del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero negó que el Gobierno federal se comporte de esa manera.

"No somos iguales, nosotros no somos hipócritas, no decimos una cosa y hacemos otra. Hay algo que cuidamos desde hace mucho tiempo, que es la congruencia, que es al mismo tiempo la honestidad, que es lo que más estimo en mi vida", subrayó.