Violencia contra mujeres es emergencia nacional, alerta Conavim

La directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Nadia Sierra Campos, admitió que la violencia en contra de las mujeres es hoy “una situación de emergencia nacional”.

“Tenemos una situación grave de riesgo de los derechos de las mujeres, particularmente lo que tiene que ver con una vida libre de violencia”, dijo.

Alertó que el riesgo está latente en las calles, en los hogares, en los espacios escolares, en los laborales y se ve, precisamente, incrementado por la serie de denuncias que han presentado las mujeres.

Al participar este martes en la “Mesa de Dictaminación: Alerta de Género” realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sierra Campos sostuvo que el propio fenómeno del 'me too' nos puso una primera situación de emergencia, donde muchas mujeres y adolescentes se habían quedado calladas ante situaciones de acoso.

“Fue evidenciando que, por años, incluso, no se había denunciado. Lo malo es que con el tiempo los plazos son perentorios y hay denuncias o hay demandas que ya no se pueden presentar porque prescriben; pero eso no quiere decir que se minimice la situación y, sobre todo, que no se ponga atención en ello. Es generalizada la situación”, sostuvo la funcionaria.

Explicó que lo sucedido el viernes genera una situación de alerta, en donde se ve que las mujeres, cuando ven en peligro su integridad, su seguridad y sus vidas, hace que se conjuguen.

Dijo que “no solamente se manifestaron sobre esta situación de violencia exclusivamente en la Ciudad de México, se manifestaron en todo el país, y entonces eso nos llama la atención, tanto a las autoridades como a la sociedad misma, de que nos tenemos que aliar para poner un freno a esta violencia”.

Señaló que entre los estados de mayor violencia y de más rezago en su atención es “por supuesto el Estado de México, con cuatro años de alerta y pocas medidas cumplidas, entre otros varios que tienen ya bastante tiempo con la alerta, como son también Chiapas, Nuevo León y otros”.

También mencionó que entre los más “aplicados y avanzados” está Puebla, del que dijo “apenas se le declaró la alerta en abril y ya que lleva 50 por ciento de las medidas cumplidas, ha metido acelerador”, reconoció.

En cambio –resaltó- hay algunos estados que, incluso, aceptan que “no sabíamos ni que teníamos alerta de género; bueno sí lo sabía, pero lo que pasa es que no sabía que tenía que cumplir también”.

Por eso informó que la nueva metodología es “darle seguimiento y que no dejen de sesionar cada tres meses para ver cómo van los avances, de irlos a visitar, de decirles a qué se comprometen, lo que ha hecho que empiecen a funcionar estos mecanismos y que las medidas empiecen a implementarse”.