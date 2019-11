Vinculan a proceso a 3 personas señaladas por el secuestro del exrector Alejandro Vera

Un juez de control vinculó a proceso a los tres presuntos secuestradores del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, informó este viernes la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión.

La noche del 13 de noviembre, los imputados privaron de la libertad a ambas personas cuando se detuvieron sobre la autopista La Pera-Cuautla para cambiar una llanta, a la altura del Poblado de Oacalco, perteneciente al municipio de Yautepec.

Los acusados son: Omar 'N', alias 'Snarf', de 28 años de edad; Gustavo Adolfo 'N', alias 'Tavo', de 31 años; y Roberto 'N', alias 'Chaparro', de 27 años de edad, todos ellos con domicilio en el Estado de México, quienes fueron detenidos en un operativo táctico coordinado entre fuerzas estatales y federales 36 horas después del plagio, en el municipio de Tepoztlán.

Por tanto, dicha determinación, el juez la tomó durante la audiencia realizada la mañana de este viernes en los juzgados de Atlacholoaya, tras evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía especializada.

El juez encontró elementos suficientes para vincular a proceso a los detenidos por el delito de secuestro agravado y otorgó tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

'Cuauh' acusa complicidad de jueces con delincuencia

Esta semana, el gobernador Cuauhtémoc Blanco habló respecto al secuestro de Alejandro Vera y su esposa, y lamentó que pese a que la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía estatal han detenido y presentado ante la ley a secuestradores, los jueces locales los han liberado.

Así, manifestó que existen jueces corruptos que han liberado a 51 delincuentes relacionados con este tipo de actos.

“Yo ya se los he manifestado, hay jueces corruptos, hay jueces que se han dejado manejar por la delincuencia organizada y hay que hablar quiénes son, ya se lo dije a los diputados, porque eso no puede suceder, ahorita porque se hizo muy público esto (el secuestro de Alejandro Vera), porque si no, los vuelven a liberar”, aseveró.

Por último, hizo un llamado a la población a cuidarse cuando transitan por la zona de la Autopista La Pera-Cuautla, pues se ha detectado el modus operandi de bandas que se dedican al secuestro.