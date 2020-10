Viene un 'FRENA 2', pero encabezado por Claudio X González y Gustavo de Hoyos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que llegará un nuevo movimiento opositor a su Gobierno, encabezado ahora por Claudio X González y Gustavo de Hoyos.

"Aprovecho para informarles porque ya se hizo público que se viene un nuevo movimiento, un FRENA dos, encabezado por este señor Claudio X González, o sea que todo se está cumpliendo, y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos", indicó.

Al ser cuestionado sobre si se trataba del Bloque Opositor Amplio (BOA), un supuesto movimiento sobre el que habló en junio pasado, luego de que le llegaran unos papeles con una estrategia creada presuntamente por la oposición a su Gobierno, dijo que no.

"No, no es la BOA. No, se llama 'Por el Sí', o 'Sí México', algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. (...) Entonces ellos están por el sí, sí, sí. Pero a diferencia del FRENA, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento", afirmó.

Añadió que no sabía si ya se había hecho oficial o no el movimiento, pero que le enviaron ayer el documento del supuesto bloque, sobre el cual leyó un fragmento en la conferencia matutina.

"El Gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad...", leyó el mandatario el supuesto documento del nuevo movimiento.

"Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve. Son tan sinceros", comentó el presidente.

El movimiento Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) inició un plantón en Avenida Juárez de la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, mientras que el 3 de octubre se instaló en el Zócalo capitalino, donde permanecen hasta el momento en protesta exigiendo la renuncia de López Obrador.

Te recomendamos:

Casas de campaña de FRENA 'vuelan' en el Zócalo por fuertes vientos

FRENA analiza tomar las dependencias de todo el país

AMLO presenta supuesta estrategia de oposición con papeles que le ‘llegaron’

El extraño caso del documento de la BOA