Video del 'Culiacanazo' muestra que Gobierno carece de estrategia de seguridad: expertos

El video del operativo del 17 de octubre para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, mostró que no hay una estrategia de seguridad, opinaron María Elena Morera y Alejandro Hope.

"Yo todavía no conozco la estrategia de seguridad de este Gobierno, yo creo que lo que hoy nos dijo Durazo no es una estrategia de Gobierno. Lo único que hemos visto es que tiene la Guardia, pero es un instrumento, no una estrategia ", indicó Morera en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Por esto nos damos cuenta de que no fue una buena idea poner a un civil arriba de una institución armada", agregó.

Al respecto, Hope consideró en el programa de El Financiero Bloomberg TV que pese a la información que ha dado a conocer el Gobierno de López Obrador sobre el operativo, quedan varias dudas sin resolver.

"El corazón de esto es la responsabilidad política por algo que no puede denominarse de otra forma que un fiasco y que nadie quiere asumir", detalló.

Este miércoles, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), explicó paso por paso cómo se desarrolló el operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, el cual desató enfrentamientos en la ciudad. Durante la conferencia de Cresencio Sandoval se mostró un video de la detención de Ovidio Guzmán López.