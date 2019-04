Veracruz se mantiene en primer lugar en secuestros

Veracruz se mantiene en el primer lugar en materia de secuestros en el país. Solamente en marzo hubo 37 casos, aseguró Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.

Acusó al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, de no estar prestando atención al tema de los secuestros, que en la entidad se encuentra en sus niveles más altos de su historia.

“Parece que no escucha a sus ciudadanos, no escucha los números y no quiere ver que es lo que está viviendo su estado”, aseguró, al tiempo de hacer un llamado a los gobiernos federal y estatal para que “le echen más ganas al tema”.

Miranda de Wallace aseguró que, junto con Veracruz, los estados con mayor incidencia fueron el Estado de México, con 32 casos; Puebla, con 12; Ciudad de México, con 10, y Michoacán, con 9.

Señaló que de acuerdo con la cifra general, la incidencia del secuestro en el país disminuyó un 13.3 por ciento con relación al mes anterior, al pasar de 187 a 162; el número de víctimas se redujo 7.2 por ciento, al pasar de 207 a 192, y el número de detenidos subió 7.3 por ciento, al pasar de 136 a 146.

En esta ocasión Miranda de Wallace se pronunció por la situación de las víctimas que, dijo, cada vez están más en el abandono por parte de las autoridades. “Estamos normalizando la violencia contra las víctimas”, agrego.

Y es que apuntó que las víctimas son agredidas por los delincuentes y, en muchas ocasiones, por la misma autoridad, y ante ello la Ley General de Víctimas resulta “letra muerta” para quien ha sufrido un delito.

“Desde Alto al Secuestro hemos realizado propuestas para que la Ley General de Víctimas sea efectiva, pero no hemos encontrado voluntad política en el Congreso de la Unión para hacerlo”, agregó Isabel Miranda.

Señaló que entre las principales carencias son la falta de asesores jurídicos, faltan defensores de oficio preparados y con salarios dignos, además de que es necesario agilizar el acceso a la víctima a la reparación del daño.

“Se obligan a tener una sentencia definitiva para ser reparadas del daño (puede llevar más de 10 años)”, acusó Miranda de Wallace.

Explicó que basta con una recomendación de alguna comisión de derechos humanos (que tarda algunos meses), para que la autoridad otorgue la reparación del daño a falsas víctimas con montos de entre 479 mil y 850 mil pesos.

La presidenta de Alto al Secuestro acusó que por si fuera poco, un Senador de Morena está proponiendo una iniciativa que abre la puerta para que “delincuentes se queden con fondos de ayuda destinados a víctimas del delito”.