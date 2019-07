Veo bien que expresidentes intervengan en la vida pública, no afectan transformación del país: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que las críticas que realizan exmandatarios sobre el actual Gobierno son normales y las ve bien, pero que no afectan la transformación del país.

"Hay resistencias al cambio pero hay normalidad política. No son resistencias que pongan en riesgo la transformación (...). Antes en la práctica los expresidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, ese era la costumbre, eran como las reglas no escritas; ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos", dijo López Obrador en la conferencia mañanera.

Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox han sido críticos constantes de López Obrador, tanto de su actual administración como desde antes de que ganara las elecciones de 2018.

Calderón Hinojosa ha estado en los reflectores en los últimos días debido a las protestas de algunos miembros de la Policía Federal sobre su incorporación a la Guardia Nacional. El expresidente les expresó su apoyo pero se desmarcó de estar detrás de las manifestaciones.

En tanto, Fox Quesada, además de las críticas en redes sociales, ha participado en diversas marchas en contra del presidente de México.

"Hay resistencias, pero no hay que preocuparnos, son normales (...). No les gusta lo que estamos haciendo, pero hasta eso se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto, no detiene la transformación", agregó López Obrador.