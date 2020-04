Vendedores del Metro ceden a la 'mordida', desafían al Gobierno y al coronavirus

En plenos pasillos interiores de la estación Guerrero de la Línea 3, de gran circulación y transbordes, sin cubrebocas, guantes ni gel, ambulantes ofrecen desde frituras hasta ropa, audífonos, cueritos, dulces, cacahuates y todo tipo de golosinas que exhiben al aire libre.

En el Estado de México es la misma historia. En la estación Impulsora, de la Línea B, la variedad es mayor y en el pasillo interno hay desde donas y hasta maniquíes que exhiben ropa, un pequeño stand de AT&T, diversos dispositivos electrónicos con juegos, audífonos, todo tipo de chácharas, cosméticos, dulces y diversas curiosidades.

En plena contingencia de la más crítica fase 3 del COVID-19 y a pesar de las advertencias y recomendaciones del Gobierno de la Ciudad, de las autoridades federales de Salud y de los varios anuncios públicos de precaución, los vendedores ceden a la “mordida”, a la corrupción y desafían a la autoridad y a la propia creciente epidemia del coronavirus.

Los vendedores ambulantes en Guerrero señalan que aunque sí ha disminuido su presencia por “la cuarentena que guarda mucha gente, no toda”, en muchas estaciones “nos dan permiso de ponernos, con la respectiva cuota a los polis (de la Policía Bancaria) y a los de la estación, claro”.

Se lamentan que con el cierre de algunas estaciones, “pues muchos sí nos afectan, porque nosotros vamos al día, tenemos lo que vendemos al día, si no vendemos pues ¿qué hacemos? Por lo menos que no nos cobraran las `mordidas` no? ¡Pura corrupción! ¿o no jefe? Ya te piden que los 30, los 50. Un abuso para nosotros, pues no vendemos tanto”.

En la estación Impulsora comentan que “¿Pues si somos miles, organizados y no organizados. Por ejemplo, los llamados `vagoneros` se pusieron al brinco, luego hasta los respetaban, aunque por el momento no andan por aquí, pero volverán, ya verás”.

“Como esos, hay muchas organizaciones, dicen que 30 ó 40, que te defienden y te apoyan, pero al final son líderes que también sólo te piden otra cooperación. ¿Pues ya qué nos queda de ganancia? Ni para el riesgo del coronavirus”.