Exsecretarios de Salud ven faltantes en estrategia de vacunación

Aunque celebraron el hecho de la existencia récord de la vacuna y del convenio de México con las farmacéuticas, exsecretarios de Salud calificaron de “incompleta” e “improvisada” la estrategia del gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En entrevistas con EL FINANCIERO, José Narro y Salomón Chertorivski coincidieron en que falta información y no hay transparencia para el control de la aplicación.

Narro Robles demandó que “tiene que haber un manejo impecable, tiene que haber una transparencia, seguridad; tiene que manejarse con muchísimo cuidado todo”. “Qué bueno que en México haya instituciones como las Fuerzas Armadas, que son sinónimo de garantía”, confió.

En principio –dijo– “habrá que contar con un registro nominal de personas vacunadas para que se puedan aplicar las dos dosis, en algunas de las vacunas, y tener una idea muy clara de quién está recibiendo la primera dosis, quién está recibiendo la segunda, que se sepa qué tipo de vacuna para fortalecer los programas de farmacovigilancia”.

“Una cosa es la vacuna y otra cosa es hacer la vacunación, para aplicarla, para darle seguimiento; para ese registro nominal se pueden aprovechar las experiencias que ya se han tenido con mecanismos electrónicos para controlar toda la información”, alertó.

Remarcó que “se requiere de una logística muy importante y se necesitan muchos meses. En el caso de la influenza, a lo largo de cinco o seis meses, se aplican 32, 34 millones de vacunas. Sí hay posibilidad de hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado en el manejo del registro de la información con el registro nominal”.

Chertorivski comentó que la estrategia que se presentó “deja mucho que desear, porque en la presentación en ningún lugar está el documento que respalda lo que se presenta, por lo menos yo no lo he podido encontrar y a los especialistas que he podido consultar si han tenido acceso y revisar el documento de la estrategia, no lo hay”.

“Eso me lleva a pensar que se suma a las improvisaciones y a la mala política pública que han demostrado en este gobierno. Nos han presentado una estrategia muy corta en todos los sentidos, no se especifica cuántos vacunadores tienen que participar, cuál es el presupuesto para esta primera vacuna, el tema de la red de ultracongeladores, cómo se va sostener”.

Tampoco contiene “quién la va a financiar esta red, cuándo va a estar el sitio, quién y cómo iniciará la campaña de comunicación para decir que la campaña es segura, la diferenciación entre las distintas vacunas que van a llegar y cómo la aplicación de éstas tiene implicaciones logísticas diferentes, nada”.

“Esto queda absolutamente escueto y no hay dónde revisar que existan las bases robustas para sostener el planteamiento de vacunación que requiere el país”, reprochó.

Lucía Flores

Sector Salud y adultos mayores, prioridad en el plan de vacunación

Con la esperanza puesta en la agencia regulatoria estadounidense (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) para que apruebe la vacuna antiCOVID-19 que todavía desarrolla la farmacéutica Pfizer, el gobierno mexicano presentó ayer su estrategia para aplicar las primeras vacunas, que serían distribuidas a partir de la última semana de diciembre para trabajadores de salud, mientras que para el resto de la población a partir del próximo año y hasta 2022.

Ayer fue presentada en Palacio Nacional “la Política Nacional para la Vacunación contra SARS-CoV-2”, y de acuerdo con funcionarios federales, será una vez que se avalen los antídotos en Estados Unidos y en México, y en medida de que se fabriquen y lleguen, cuando comenzarían a ser aplicadas, primero en la Ciudad de México y en Coahuila.

El criterio de priorización, semejante al de países como Canadá o Estados Unidos, corresponderá a la edad y se determinó que se separará a las personas por decenios.

Sin embargo, será hasta el 10 de diciembre –fecha en la que se prevé que la agencia reguladora de Estados Unidos discuta la autorización de emergencia a Pfizer– cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) tenga un “proceso expedito de reflexión para la autorización sanitaria”, según informó el vocero para la pandemia, Hugo López-Gatell.

Si bien los dictámenes de la FDA no son obligatorios de adopción, según el funcionario, son referentes que permiten “tener un procesamiento más expedito de las reflexiones. Tendremos las vacunas en los penúltimos o los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse”, anunció el subsecretario, en referencia a la vacuna de la farmacéutica Pfizer, por ser la primera que podría estar llegando al país.

Una vez que pase el proceso administrativo, comenzaría el proceso logístico, que estará a cargo de las Fuerzas Armadas, y de acuerdo con la explicación del funcionario federal, en la primera etapa del plan se prevén distribuir 250 mil primeras dosis para 125 mil trabajadores de la salud, ya que deben ser aplicadas en dos fases con 21 días de diferencia.

En cuanto al resto de las cuatro etapas, las cuales no fueron detalladas, comenzarían a partir de febrero de 2021 y hasta marzo del 2022 en todo el territorio nacional ya con la participación de todo el Sistema Nacional de Salud y para el resto de la población, pero podría tener ajustes en función de que sean avalados los fármacos.

Actualmente, en México existen 12 proyectos de vacuna en un proceso de investigación clínica, y cuenta con dos convenios de precompra firmados y uno por firmar. El de Pfizer-BioNtech, para adquirir 34.4 millones de dosis; el de la compañía AstraZeneca, aliada con la Universidad de Oxford, por 77 millones de dosis, y uno más, próximo a firmarse con la empresa china CanSino para la adquisición de 30 millones de dosis.

El “Documento rector”, una diapositiva de 10 hojas, establece un calendario tentativo, y dista de los documentos presentados en todo el mundo. Por ejemplo, el borrador del plan de vacunación del gobierno de Colorado, en Estados Unidos –presentado en octubre– incluye capacidad de administración, inventario de la vacuna, almacenamiento y manipulación de la vacuna, recordatorios de segunda dosis de vacunación, consideraciones reglamentarias para la vacunación, así como monitoreo de la seguridad de la vacuna y del programa de vacunación.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que la pandemia no ha terminado, y aclaró que a pesar de la vacuna, “no se termina la posibilidad de una infección”.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que “la vacuna se aplique de manera universal” y se priorice a médicos, enfermeras, y a quienes están atendiendo a enfermos de COVID-19.

Las fechas

Estas son las 5 etapas que el gobierno federal presentó para la vacunación contra el COVID-19.

Etapa 1. De diciembre de 2020 a febrero de 2021 se vacunará al personal de salud de primera línea de control de COVID-19.

Etapa 2. De febrero a abril de 2021, al personal de la salud restante y personas de 60 y más años.

Etapa 3. De abril a mayo de 2021, a personas de 50 a 59 años.

Etapa 4. De mayo a junio de 2021, a personas de 40 a 49 años.

Etapa 5. De junio de 2021 a marzo de 2022; en este periodo se vacunará al resto de la población.

Salud analiza participación de la IP

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reveló que el gobierno y el sector privado analizan la posibilidad de que centros de trabajo sean sitios de vacunación contra el COVID-19, en un esquema de justicia distributiva que beneficie al “proletariado fabril” de las empresas.

Dijo que la próxima semana tendrá una reunión con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para determinar la factibilidad de esa propuesta.

Durante la conferencia de ayer, López-Gatell ahondó en detalles del Plan Nacional de Vacunación.

Reiteró que la prioridad son los miembros del Sector Salud que están en la primera línea de atención a la pandemia, y que posteriormente se vacunará. de acuerdo a los niveles de riesgo de las personas, ya sea por su comorbilidad o edad, sin que se tenga contemplado, por ahora, a las personas menores de 18 años.

Reveló que las Fuerzas Armadas estarán en apoyo al programa y advirtió que la llegada de la vacuna no significa que inmediatamente todo regresará a la normalidad. “La epidemia sigue, la esperanza ha iniciado, porque podemos tener vacuna muy pronto; no debemos echar campanas al vuelo”, dijo.

Con el reporte de ayer, México llegó a 110 mil 874 muertes y a 1 millón 193 mil 355 contagios por COVID-19.

Con información de Amilcar Salazar y David Saúl Vela

