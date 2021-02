Ven analistas riesgos de costos electorales por manejo de COVID

La directora general de México Evalúa, Edna Jaime, y los periodistas Lourdes Mendoza y Salvador Camarena hablaron sobre los efectos de la gestión de la pandemia de COVID-19 en los resultados de las elecciones intermedias del 6 de junio próximo, en la que estarán en juego 15 gubernaturas y la conformación de la Cámara de Diputados.

Al participar en el foro virtual de EL FINANCIERO Polarización, vacunas y votos, Edna Jaime consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pagará el costo del “errático” manejo tanto de la pandemia como del proceso de la vacunación contra COVID-19.

De acuerdo con la especialista en políticas públicas, la solución de la emergencia sanitaria será un proceso largo y complicado.

En el foro moderado por el periodista Héctor Jiménez Landín, la columnista de EL FINANCIERO Lourdes Mendoza estimó, en coincidencia, que, de hecho, al mandatario y su partido ya les está costando el mal manejo de la pandemia: “Si tú ves las encuestas de hace un año, Morena iba a arrasar en las elecciones de junio de 2021. Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. Se habla de que hoy Morena se pudiera llevar (ganar) entre ocho y nueve gubernaturas, y la mayoría en el Congreso, estaría en tela de juicio”, opinó.

La periodista expresó, además, que no se ve que el gobierno de López Obrador vaya a cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia, la cual, hasta ahora, ha dejado 178 mil 108 muertos en México.

Sin embargo, el periodista Salvador Camarena consideró que, pese a lo errático de la pandemia, el mandatario y su partido no pagarán un costo electoral, ya que aún mantiene niveles de aceptación entre la ciudadanía, según las encuestas.

El también colaborador de este diario aseveró además que López Obrador está muy “empoderado”, luego de que el Tribunal Electoral revocó el acuerdo aprobado por el INE, en el que emitió lineamientos para que el Ejecutivo limitara sus expresiones en las conferencias matutinas en el contexto electoral.

“Es una decisión que no sorprende. Este tribunal no sirve, no tiene credibilidad, está, desde que llegó López Obrador, capturado”, dijo.

