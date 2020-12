Ve 71% de mexicanos que salir de la pandemia tomará más de 5 meses

El 71 por ciento de los mexicanos cree que salir de la pandemia de coronavirus tomará más de cinco meses, según revela la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO. Esta perspectiva de duración se ha venido ampliando, al crecer 10 puntos con respecto al estudio anterior, realizado en octubre, cuando el 61 expresaba esa expectativa, y 22 puntos más respecto a junio, cuando se registró el 49 por ciento. En marzo, cuando iniciaron las medidas de confinamiento, apenas 17 por ciento preveía una duración de la pandemia mayor a cinco meses.

Si bien la percepción dominante es que la pandemia aún va para largo, la encuesta de diciembre revela un cambio drástico en las expectativas con respecto a la vacuna antiCovid-19: el porcentaje de entrevistados que cree que pronto estará lista la vacuna subió de 36 por ciento a mediados de noviembre, a 70 por ciento casi un mes después, prácticamente duplicándose.

Por el contrario, los entrevistados que creen que la vacuna va para largo bajaron de 56 a 27 por ciento. Este cambio tan marcado refleja la información que ha fluido tanto del gobierno como a nivel internacional de los avances y disponibilidad de las vacunas, e incluso el plan que ha anunciado el propio gobierno para aplicarla a partir de los primeros meses del próximo año.

Especial

Si bien el optimismo respecto a la vacuna subió notablemente en el último mes, las actitudes de la población respecto a ponerse la vacuna no han cambiado: el 33 por ciento dijo que le gustaría ser de los primeros en ponerse la vacuna, apenas dos puntos por arriba de lo observado a finales de noviembre: el 56 por ciento prefiere esperarse a ver cómo reaccionan otros, y el 10 por ciento prefiere no ponerse la vacuna. Estos dos últimos porcentajes prácticamente son los mismos que se observaron en noviembre, con variaciones, si acaso, de un punto en la opción de esperarse.

Especial

La confianza en la vacuna registró un avance ligero, de seis puntos, al pasar de 47 a 53 por ciento los entrevistados que dijeron tener mucha o algo de confianza. En contraste, quienes no confían o confían poco en la vacuna bajaron ligeramente, de 48 a 44 por ciento. Una proporción importante de la población no le tiene confianza a la vacuna.

Al preguntar si la aplicación de la vacuna debe ser obligatoria o voluntaria, la opinión se divide: el 51 por ciento opina que “debe ser obligatoria para todos”, mientras que 49 por ciento cree que “debe ser decisión de cada quien si ponerse o no la vacuna”. Por otro lado, al preguntar si perciben que el gobierno tiene o no la capacidad para administrar la vacuna a la población, el 57 por ciento dijo sí y el 36 por ciento no.

Especial

Según el estudio, el 61 por ciento de los entrevistados dijo conocer personalmente alguien que se contagió de COVID-19, y el 35 por ciento dijo que el caso de contagio es del último mes, comparado con 65 por ciento que dijo que el contagio se dio anteriormente.

Especial

Por otra parte, 39 por ciento señaló que conocía a alguien que falleció por COVID-19, el 37 por ciento de ellos indicó que el deceso fue en el último mes.

Especial

La encuesta revela que la confianza en el personal médico y de enfermeros supera el 80 por ciento: 85 por ciento confía mucho o algo en los médicos, mientras que el 82 por ciento confía mucho o algo en el personal de enfermería. El 65 por ciento confía mucho o algo en el sistema de salud.

Te recomendamos:

Suman 118,598 muertes por coronavirus en México; hay un millón 325,915 casos

Esto dijo López-Gatell sobre el reportaje de NYT que señala tergiversación de datos en CDMX

Especial

Especial