Vamos a tener muy buena relación con próximo presidente de EU, pero no nos vamos a meter: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que la relación con el próximo mandatario de Estados Unidos será buena, pero hay que esperar a la decisión de la autoridad competente en dicho país sobre las recientes elecciones.

"¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia, por qué no esperamos? Hay tiempos. Ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una con el Gobierno de EU, pero no nos vamos a meter", indicó.

Al ser cuestionado luego de que no felicitara al presidente electo Joe Biden, AMLO explicó que la postura del Gobierno que encabeza es la de esperar a que las autoridades de EU encargadas del proceso electoral lo nombren como ganador de los comicios.

"Nosotros no podemos actuar de manera imprudente, y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad, y al mismo tiempo la obligación, de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior, y es muy claro el artículo 89 de nuestra constitución, fracción décima, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos", dijo.

Esto no significa que esté a favor o en contra de ninguno de los dos candidatos, apuntó el mandatario federal.

Esta postura es también debido a que no quiere que en asuntos de México haya injerencia extranjera.

Puntualizó que el Gobierno mexicano tiene una muy buena relación con el presidente Donald Trump y que no existe ninguna diferencia con Biden.

"Eso de pronunciarnos es como si fuésemos nosotros jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir", agregó.

El 7 de noviembre, Joe Biden alcanzó y superó los 270 votos electorales necesarios para ser declarado presidente de Estados Unidos tras las elecciones del martes 3 de noviembre.

En tanto, Trump no ha dado indicios de que se esté preparando para ceder, y planea explorar todas las opciones para garantizar que los votos legales se cuenten y los sufragios que la campaña sostiene que son ilegales no lo son, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema.

Con información de Bloomberg.

