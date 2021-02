Vacunas, votos y polarización: 9 frases de Edna Jaime, Lourdes Mendoza y Salvador Camarena

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Polarización, vacunas y votos, en el que participaron Edna Jaime, directora general de México Evalúa; así como Lourdes Mendoza y Salvador Camarena, columnistas de El Financiero.

En este foro moderado por Héctor Jiménez Landín, conductor y jefe de información de El Financiero Bloomberg, se habló sobre el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno, la campaña de vacunación y las próximas elecciones intermedias.

Lourdes Mendoza

1.- "Dice el presidente López Obrador que este movimiento está manejado por los tecnócratas que son los de la derecha los que las hicieron salir (a marchar en el 8M de 2020). No es cierto, son la cantidad de feminicidios, es que no hemos sido visibilizadas ante la 4T, nos quitaron las estancias infantiles, quitaron los apoyos para el cáncer de mama".

2.- "Yo sí veo una oposición (...) Oye, ¿es una oposición chica? Sí, les pasó un tsunami, Andrés Manuel López Obrador fue el tsunami más grande que hemos tenido en una elección. Tenemos la oposición en números que tenemos en el Congreso, no podemos inventarla. Los panistas desde el día uno han salido a decir: 'quiero darle a la gente que perdió su chamba o que necesita apoyos por el coronavirus el Ingreso Básico Universal', y no han logrado tener los votos ni con PRI ni con el PRD, pero sí los tiene Morena, el Verde y PT y ellos han dicho 'no los vamos a apoyar'. Sí creo que está muy claro el mensaje: ¿quieres un país de pesos y contrapesos o quieres un país de un solo hombre?".

3.- “Hay que tenerlo muy en la punta de la lengua: la vacunación es una obligación del Gobierno, no importa de qué color sea. El Gobierno, el Estado mexicano es el que tiene la obligación de vacunarnos. Ellos no están comprando las vacunas con su dinero, las vacunas se compran con el dinero de los mexicanos que pagamos con los impuestos, y hacer proselitismo con las vacunas de entrada es deleznable, pero también es un delito electoral”.

Edna Jaime

4.- “Creo que debe haber un cambio radical en la manera que se aborda la pandemia y en este proceso de vacunación. El gobierno debería asentarse en las instituciones que tenemos, consejo nacional de Salubridad, de traer expertos, tener un lugar donde se discuten temas importantes con expertos; eso sería el estado ideal.

5.- "Hay dos dimensiones: una dimensión es la del poder y otra dimensión es la de la política pública. La dimensión del poder, me parece que el presidente confía en que este candidato (Félix Salgado), a pesar de las graves acusaciones que carga, puede ganar la elección. Yo creo que lo apoya, además de las deudas que puede tener y lo buen pagador que puede ser (...) porque cree que puede ganar. Entonces, esta lógica de poder está sobre cualquier otra consideración".

6.- “Si el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no cimbró lo suficiente a la clase política y a los partidos políticos, entonces no sé qué, y sí creo que para que sean relevantes, para que puedan ser contendientes de Andrés Manuel López Obrador tienen que renovarse, acercarse a agendas ciudadanas, tienen que plantear cosas muy distintas, no solamente cómo se organizan para repartirse el pastel”.

Salvador Camarena

7.- "El presidente ha sido muy hábil al no hacerse cargo de la realidad más inmediata. Tiene dos años en el Gobierno. Y aunque le haya caído la pandemia no recibió un país en tan mal estado, había mucho qué cambiar y mejorar, pero (...) ¿estamos hoy mejor? Los datos no dicen eso, los pacientes, las familias que tienen niños con cáncer no dicen eso, el abasto de medicinas no dice eso. Hay motivos muy preocupantes. Lo que no veo es que eso se vaya a traducir en un castigo electoral (a Morena)".

8.- "Si esta candidatura de Guerrero empieza a contaminar candidaturas en lugares donde digamos que la agenda de género ha madurado un poco más, como CDMX, en espacios donde las mujeres van a hacer sentir su peso, donde haya unas candidaturas más comprometidas a la hora de la competencia electoral, y entonces el candidato o la candidata de Morena la tenga más difícil (...) Cuando eso se atore, si es que se atora, vamos a poder ver un cambio en la decisión de López Obrador de mantener a alguien a quien le debe y seguro le quiere pagar".

9.- "Muchísimos estados renovarán gubernaturas y muchísimos más renovarán presidencias municipales o congresos locales. Es decir, todo México va a estar en campaña y el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el primero en estar en campaña".

