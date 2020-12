Vacuna contra COVID no puede usarse con fines electorales, no le faltará a ciudadanía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que la vacuna contra el COVID-19 no debe ser utilizada con fines electorales.

"La vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales, eso sería ruin, sería una mezquindad. Y por lo mismo no queremos polemizar sobre este tema, lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están contra nosotros, es que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano", afirmó en su conferencia matutina.

Los comentarios surgen luego de que el pasado 10 de diciembre los gobernadores de la Alianza Federalista comenzara a analizar la posiblidad de comprar con sus propios proveedores dosis de la vacuna. No obstante, el jueves, el grupo aceptó la decisión del Gobierno federal de no permitirle a los estados comprar las vacunas contra el coronavirus, pero anunciaron que ahora el asunto será completamente responsabilidad de López Obrador.

El mandatario federal puntualizó este jueves que, en la medida en que la vacuna se tenga, se irá aplicando a todos y todas las ciudadanas del país.

"Va a ser universal y gratuita", recordó. "Y va a aplicarse de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a enfermeras, que están salvando vidas en hospitales. Luego por edades, las personas mayores de todo el país, y tercero, a enfermos crónicos, quienes padecen hipertensión, diabetes, obesidad", indicó.

Además, mientras se vaya abriendo de nuevo el sistema educativo, se buscará vacunar a docentes, abundó.

López Obrador pidió a las personas tener confianza en el Gobierno federal, el cual no actuará de manera facciosa, aseguró.

Te podría interesar

Participé en el ensayo de la ‘vacuna china’ y no se me cayó el brazo: esta es mi experiencia

¡Viene la vacuna mexicana contra COVID! Conacyt anuncia su desarrollo y producción para 2021

En este país planean vacunar primero a los jóvenes (en edad laboral) antes que a las personas mayores