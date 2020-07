Uso de mi discurso por parte de Trump para campaña electoral no nos afecta: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que el uso de una parte del discurso que dio en Estados Unidos por parte de su homólogo Donald Trump para la campaña electoral no le afecta.

Al ser cuestionado sobre el supuesto uso de una parte de lo que señaló en su conferencia conjunta con Trump, la cual ocurrió el 8 de julio, dijo que no le corresponde a él evitar esto.

"No me corresponde a mí evitarlo, es una visita. El Gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita (de la semana pasada) fue muy buena para México, para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos, se habla de los mexicanos en EU", apuntó.

Agregó que no va a confrontarse por este tema.

López Obrador aseguró que quiere mantener una relación de amistad con el Gobierno de Estados Unidos porque lo considera conveniente para los mexicanos.