Usen su cubrebocas; es una medida auxiliar que no haremos obligatoria: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó este martes que el uso de cubrebocas es una medida auxiliar para ayudar a disminuir la transmisión el coronavirus (COVID-19), que el Gobierno recomienda pero que no hará obligatoria.

"Usen su cubrebocas. Es una medida auxiliar que complementa al lavado de manos, agua y jabón preferente al alcohol gel; la sana distancia; la protección del estornudo con el ángulo del codo, quedarse en casa cuando se está con síntomas", dijo en conferencia de prensa.

Comentó que el uso de cubrebocas es útil particularmente en los espacios cerrados y que disminuye la probabilidad de que el virus salga de la vía respiratoria, boca o nariz, de una persona contagiada.

Expresó que el Gobierno no es enemigo del uso del cubrebocas. Sin embargo, dijo, su utilización no se hará obligatoria.

"No lo vamos a hacer una medida obligatoria desde el Gobierno, eso no quiere decir que no lo recomendemos, pero consideramos que la sociedad está conformada de personas maduras, conscientes, que pueden tomar decisiones favorables no solo a su propia salud sino a la salud de otras personas. El cubrebocas es una medida de protección de los otros no de una mismo porque no es una barrera protectora", concluyó.