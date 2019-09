Usé un tecnicismo con 'verdad histórica' sobre Ayotzinapa y lo estoy pagando: Murillo Karam

Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, indicó que aún estos días está pagando por usar el tecnicismo de 'la verdad histórica' para referirse al caso Ayotzinapa.

"No está mal (decir la verdad histórica), todos los casos tienen una verdad histórica para que un juez determine si es cierto o no. Usé un tecnicismo y lo estoy pagando", indicó en entrevista para La Silla Roja con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

Murillo Karam sostuvo que ya había decidido no usar ese término para referirse a las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos, pero finalmente olvidó sacarlo de su discurso. "No debí haber usado la verdad histórica porque era un tema jurídico. Yo dije (previamente) 'lo voy a quitar', pero en el momento de la conferencia se me fue.

Indicó que el caso Ayotzinapa fue utilizado para deteriorar al gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque también influyeron otros temas de aquella conyuntura política.

"Yo estaba tan ocupado en ese momento, aunque no me lo crean, que no estaba midiendo cuestión política, aunque creo que sí fue un caso que se usó para deteriorar al gobierno, pero creo que fueron varias cosas que se juntaron, la reforma educativa, que generó rechazo. El tema de la Casa Blanca fue más dañino", agregó.

La semana pasada, en otra entrevista con el Financiero Bloomberg, Murillo Karam defendió el resultado de la investigación que hizo del caso Iguala y la llamada “verdad histórica”, y aseguró que él no dijo mentiras ni fabricó pruebas.

A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que durante el tiempo que estuvo al frente de la indagatoria hizo todo lo que tenía que hacer y aplicó todo su conocimiento, ganas y voluntad para clarificar el caso.

Subrayó que él siempre estuvo del lado de los padres de los normalistas, cuyas protestas y acciones justificó plenamente. “Le voy a decir una cosa, si yo estuviera en su lugar, no sé si estaría hasta peor, a los padres los justifico totalmente”.