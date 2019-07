Urgen reforma fiscal para garantizar crecimiento

El país necesita impulsar una reforma hacendaria profunda que mejore y fortalezca el mercado interno, acelere el crecimiento económico y pueda resarcir las carencias y necesidades de la población, coincidieron especialistas.

Para Fausto Hernández Trillo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y exasesor externo en la Secretaría de Hacienda, la reforma fiscal que México necesita es la que va a financiar el proyecto de nación.

“El ingreso tributario está por debajo del gasto de operación recurrente del gobierno, lo que quiere decir que si no tuviéramos petróleo, no podríamos operar al país”, dijo en el marco del foro “La Reforma Fiscal que México necesita”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El profesor de la UNAM Carlos Tello Macías, quien fuera titular de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, consideró que es necesario llevar a cabo una profunda reforma en materia de finanzas públicas, coordinada con la política monetaria y la de tipo de cambio.

“Se debe actuar en dos frentes: el recaudatorio y el distributivo. Con mayor gasto social y en infraestructura, con un amplio sistema de impuestos progresivos, algo de mayor deuda y transferencias a los sectores de la población en desventaja, subrayo, se mejoraría el nivel de vida de la población, fortalecería el mercado interno y se aceleraría el crecimiento económico”, dijo.

De acuerdo con Carlos Hurtado López, exsubsecretario de Egresos de la SHCP, se requiere un acuerdo nacional en el que se defina la carga fiscal que se aplicará en el país, a cambio que se provea la mayor cantidad de servicios a la población.

Considera además que la recaudación creció sustancialmente a lo largo de los años, pero hay una práctica en México –más en los últimos años– de subestimar los ingresos públicos en el presupuesto, a fin que el gobierno federal tenga discrecionalidad para usarlos de acuerdo con sus propios objetivos.

Para Aníbal Gutiérrez Lara, catedrático de la UNAM, es necesario fortalecer la acción y presencia pública como promotora del desarrollo. “La inversión pública de los tres órdenes de gobierno debe ser el instrumento para mejorar las capacidades locales y reducir las diferencias regionales.

“La carga centralista de la administración hacendaria debe ser sustituida por una organización más eficaz, que descanse en la autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales, lo cual favorecería el fortalecimiento de fuentes de ingreso y un ejercicio más eficiente del gasto”, agregó.

El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong coincidió en que México necesita una reforma fiscal integral. Dijo que en campaña no hay “un mejor discurso que decir que no se subirán impuestos, pero vemos un país con carencias y necesidades que no se pueden solucionar con discursos y buenas intenciones. No hay varitas mágicas ni atajos”.