Urge rediseñar prueba de aprendizajes para alumnos: Mexicanos Primero

La asociación Mexicanos Primero pidió al Gobierno federal aprovechar la creación de las leyes secundarias de la reforma educativa para rediseñar la prueba de aprendizajes en los alumnos y dejar atrás la fallida política de evaluaciones que no permitían comparaciones y quedaba en pocas manos.

En conferencia de prensa, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, consideró la nueva reforma como una oportunidad para crear una herramienta que no solo se base en pruebas, promedios y puntajes, sino que realice un diagnóstico de la realidad de cada niño en el país.

"El Sistema Educativo Nacional requiere no de ocurrencias, ni de un programita por aquí y de una prueba por allá, sino de una sólida y clara política de evaluación, un ecosistema en donde los diferentes esfuerzos se conecten y se retroalimenten entre sí", dijo.

Detalló que ahora mismo se aplica la prueba PLANEA en las secundarias, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes tanto en matemáticas como en lengua y comunicación, pero la Secretaría de Educación Pública tiene el reto de “lograr una aplicación, procesamiento y entrega de resultados mejor que la que hubo en el pasado”.

Por ello pide que no se trata de una prueba estadística “de autoconsumo” sino de un instrumento que genere diagnósticos de cómo están los niños en cada región, ya que se necesitan diagnósticos de las necesidades de las escuelas y los alumnos.

Urgió a crear un mecanismo que permita el desarrollo de los alumnos y no solo sea “lo que les acomode políticamente o lo que mejor les parezca al Secretario (de Educación, Esteban Moctezuma) o al presidente”.

“Le dejamos explícitamente el reto al gobierno de López Obrador: no pueden regresarse a la opacidad, a la arbitrariedad y a la imposición de ocurrencias. Podemos dejar atrás la limitación que tuvo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa por una excesiva concentración en lo abstracto a lo genérico”, sentenció.

En su oportunidad, la directora de Mexicanos Primero, Jennifer O’donoghue, recordó que parte de las fallas del anterior sistema de evaluaciones es que la generación que llega este año a secundaria no ha podido tener comparaciones de sus aprendizajes, debido a fracasos con la aplicación de PLANEA.

Explicó que 1.2 millones de jóvenes de tercero de secundaria participarán en esta prueba, pero la generación ha pasado tropiezos, entre ellos, la cancelación de PLANEA cuando estaban en tercero de primaria y cuando cursaban sexto la prueba no cumplió con los estándares, por lo que fue inválida.

"En México seguimos pensando en términos simplemente de una prueba, una muestra, una aplicación o una administración política", reprochó.

Piden transparencia en conformación de organismo educativo

Por otro lado, manifestaron su preocupación por el proceso para la elección de los integrantes del Consejo Técnico del nuevo organismo educativo que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por lo que se mantendrá vigilante para que los seleccionados tengan las capacidades técnicas que se requieren.

Calderón aseguró que no consideran que la Junta de Coordinación Política del Senado tenga la especialidad en el tema educativo para seleccionar a quienes se encargarán de realizar evaluaciones de conocimientos y aprendizajes.

“Nos preocupa mucho que el proceso no ha sido lo claro y lo limpio que corresponde… Queremos confiar, pero vamos a estar vigilantes en que los mecanismos de la comisión de educación no cedan a la presión de tener rápido esa dirección del Centro, porque de por sí es desconcertante saber para qué los quieres tener en 30 días y los vas a tener sentados en la banca cinco meses, tengamos la ley del centro. Entonces van a dirigir un centro que no existe”, advirtió.

Asimismom Jennifer O’donoghue exigió transparencia y un marco normativo sólido en la integración del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, pues criticó que la convocatoria para el registro de aspirantes se realizó a contrarreloj.

“La convocatoria salió muy rápido, el periodo para subir los documentos sin duda fue muy corto… los artículos transitorios establecen que a mediados de julio el Senado ya tiene que tener esos nombramientos”, reclamó.

Por lo anterior, urgió a darle transparencia al proceso; es decir, conocer cuáles fueron los mecanismos para elegir a los 18 candidatos de 127 que se registraron.