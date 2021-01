'Urge a México oír a la OMS y mejor plan de vacunación', dice investigador

Para frenar el desbordamiento de contagios y muertes por coronavirus COVID-19, México necesita “escuchar y atender urgentemente a la OMS”, una mejor estrategia de vacunación y trabajar de manera coordinada con los estados, recomendó Jaime Llambías Wolff, investigador de la Universidad de York, de Canadá.

Maestro en Ciencias Sociales y autor del libro La enfermedad de los sistemas de salud, expuso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea “aplicar más pruebas para frenar los contagios y las muertes, controlar la transmisión del virus, organizar la movilidad en grandes ciudades y educar a la población”.

Luego de clausurar el XXX coloquio internacional “El sistema de salud, la salud del sistema”, organizado por 17 Instituto de Estudios Críticos –con sede en México– para “debatir, analizar y hacer propuestas sobre el estado general de los sistemas de salud a nivel internacional”, el académico de origen chileno expuso, en entrevista con EL FINANCIERO, que se debe contar con una mejor estrategia de vacunación.

Insistió en que “México tiene que implementar políticas que son las que están planteadas por la OMS, como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, mascarillas, educar, prevenir, tomar acciones en las grandes ciudades, como un mayor confinamiento, toques de queda, limitar la movilidad, acelerar el proceso de distribución de vacunas a la gente más vulnerable”.

Además, dijo que “es muy importante hacer más pruebas, lograr la trazabilidad para poder masificarlas, tener las mayores pruebas posibles, porque el problema fundamental con esta pandemia es detectar a la persona que está contagiada, por el factor multiplicador”.

Recalcó que, como en Estados Unidos y Canadá, “la política de distribución, aplicación, compra o adquisición de vacunas debe encaminarse a una mayor coordinación, entendimiento y colaboración con los gobierno locales de los estados del país”.

“Se tiene que bajar el coeficiente para que cada vez haya menos personas contagiadas y que se contagien otras menos. Se calcula que con una población vacunada en un 70 por ciento –aunque algunos señalan que sea hasta del 80%– podemos tener una inmunidad colectiva. No desaparece la pandemia, el virus se queda, pero probablemente estaremos más inmunes porque nos hemos vacunado”, expresó Llambías.

“Se estima que en vacunas hay entre un 70 y un 90 por ciento de efectividad, pero hay vacunas que son de origen genético y otras de otras características y no sabremos cuáles serán los resultados, porque no ha pasado suficiente tiempo para ver sus reacciones; pero no podemos esperar tanto tiempo, porque se morirá mucha más gente”, admitió el investigador.

